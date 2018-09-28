Сенатор США Кардин считает, что ответственность за инцидент по «делу Скрипалей» лежит на президенте России
Сенатор США Бен Кардин считает, что ответственность за инцидент по «делу Скрипалей» лежит на президенте России. Такую точку зрения он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я видел январский отчет спецслужб относительно использования в Британии веществ. Мне кажется, что в этом смысле Путин переступил черту. Почему он это сделал, мы не будем обсуждать. Но то, что было сделано, это требует ответственности. Именно поэтому президент Трамп поддержал дополнительные санкции против России, чего он раньше не делал. Это именно потому, что господин Путин отвечает за то, что сделано было в Британии», — сказал он.
По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва причастна к этому инциденту. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.
Комментарии6
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traxau_okurka 28 сентября 2018 | 17:00
Переседент России обгадился во всех сферах. а не только со Скрипалями. Алкаш Ельцин в складчину с Мишкой Пятнистым и то не смогли в косяках карлика переплюнуть.
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 17:01
В России ничего не делается без ведома ,а чаще без участия , Одного Кремлеобитателя
ematveev 28 сентября 2018 | 17:04
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...Я видел январский отчет спецслужб относительно использования в Британии веществ...
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Там черным по белому написано "СКРИПАЛЕЙОТРАВИЛПУТИН".
Все, доказано.
ЗЫ: а по факту будет как с Литвиненко: отчеты якобы засекретят и на этом основании дело приостановят.
Но мусолить эту косточку будут долго: надо ж что-то пиплу говорить-то? Не суд же проводить, ей-богу: на суд придется тащить какие-никакие доказательства, а их нету...
ss2020 28 сентября 2018 | 17:06
ematveev: а их нету...ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ!???
ematveev 28 сентября 2018 | 17:15
ss2020:
Номерной, если бы они были - как думаешь, суд бы был хотя бы назначен? Так его даже не назначали...
jetsam 28 сентября 2018 | 17:12
ложь. наглая.
непахан-нецарь-вощьдь путен - физически этого не мог сделать!
ему некогда!
с утра он ныряет, чтобы достать свежие старые греческие афморы для музея восковых фигур.
затем летит из сочи в пекин уча, по пути, стерхов летать.
затем отвечает на многочисленные вражеские буржуинские интервью, что
настамнет этонемы уваснегровлинчуют.
затем пьет компот с премьерской уточкой хоть это и тяжело:
и икра не зет в горло
и компот не льется в рот (с) Филатов
потом он ищет всяких гражданских бизнесменов-олигофренов среди военных-дэбилов,
потом он дезинфицирует сирийские дома хлором на пару с другом - асадом-ассенизатором
потом он посекундно восстанавливает героические князя деяния владимира - того, что насиловал
детей на глазах родителей, потом мучительно убивал и тех и тех и все это - аж тысячу лет назад.
затем он учит патриарха, как замочить автокефалию на огороде рпц...
затем...потом...еще....опять...снова....много...мало...
еще и предпенсионерам строгал\точил подарок на пенсию
затем...потом...еще....опять...снова....много...мало...
- ну когда при таком плотном расписании заниматься каким-то отравлением солсбереЦкого шпиля?
ну просто физически нет времени - весь в делах...