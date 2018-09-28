Сенатор США Кардин считает, что ответственность за инцидент по «делу Скрипалей» лежит на президенте России

Сенатор США Бен Кардин считает, что ответственность за инцидент по «делу Скрипалей» лежит на президенте России. Такую точку зрения он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я видел январский отчет спецслужб относительно использования в Британии веществ. Мне кажется, что в этом смысле Путин переступил черту. Почему он это сделал, мы не будем обсуждать. Но то, что было сделано, это требует ответственности. Именно поэтому президент Трамп поддержал дополнительные санкции против России, чего он раньше не делал. Это именно потому, что господин Путин отвечает за то, что сделано было в Британии», — сказал он.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва причастна к этому инциденту. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.