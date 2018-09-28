Журналистка издания Znak.com Ирина Крючкова пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск
Полиция, родные и коллеги разыскивают ее уже третьи сутки. Последнее, о чем она сообщила по телефону, это о конфликте с водителем автомобиля, — сообщается на сайте издания.
Комментарии1
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yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:40
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