Полиция Киева опровергла сообщения о захвате вооруженными людьми автобуса с пассажирами
Ранее появилась информация о том, что рядом с автовокзалом трое неизвестных с ножами якобы захватили маршрутку.
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Ранее появилась информация о том, что рядом с автовокзалом трое неизвестных с ножами якобы захватили маршрутку.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
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