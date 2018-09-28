Адвокат обвиняемой по делу о мемах Марии Мотузной был допрошен в Следственном комитете

Роману Ожмегову вменяют якобы избиение четырех сотрудников полиции. Об этом сообщает в своем Твиттере Мотузная. По ее словам, на днях могут завести дело и отобрать адвокатскую лицензию. Мотузная отметила, что недавно к ее адвокату приходили полицейские и сказали, что у него будут проблемы, если он не перестанет ее защищать.

Напомним, девушку из Барнаула обвиняют в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды за публикации мемов во ВКонтакте.