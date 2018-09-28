Орхан Джемаль полгода самостоятельно расследовал поставки оружия из России в ЦАР

Орхан Джемаль полгода самостоятельно расследовал поставки оружия из России в Центральноафриканскую республику. Предполагается, что получателем были частные военные компании. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, который консультировал журналиста по этому поводу.

В конце июля Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике. Они снимали фильм о российских наемниках.