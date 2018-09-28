Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских на протестной акции 9-го сентября
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, обвиняемому Ивану Белякову суд не избрал никакой меры пресечения. По версии следствия, Беляков ударил полицейского во время акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Алексея Навального.
Комментарии3
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kunst54 28 сентября 2018 | 16:36
"Избиение полицейских" - это звучит...
banderobab 28 сентября 2018 | 16:39
Гуманно.
Но, осужден быть должен, иначе каждый миньон Сисяновский будет руку на полицейских поднимать.
sapiens17 28 сентября 2018 | 16:36
Беляков ... "избил полицейских на протестной акции 9-го сентября"
Ну и Беляков!!! )