Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских на протестной акции 9-го сентября

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, обвиняемому Ивану Белякову суд не избрал никакой меры пресечения. По версии следствия, Беляков ударил полицейского во время акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Алексея Навального.