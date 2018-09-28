Клиенты Сбербанка, ВТБ и «Газпромбанка» в августе забрали с валютных счетов почти 7,5 миллиардов долларов
Об этом сообщает РБК. Это произошло на фоне угрозы новых санкций со стороны США, а также заявления главы ВТБ Андрея Костина, который не исключил, что долларовые вклады могут вернуть владельцам в рублях.
Комментарии2
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kryimzdick 28 сентября 2018 | 16:34
Люди-то у нас не дураки.
rihard 28 сентября 2018 | 16:40
kryimzdick: В отличие от Костина...