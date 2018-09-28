Американский сенатор Бен Кардин допускает, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс
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Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». При этом Кардин выразил уверенность, что изменить общественное мнение в ту или иную сторону Москве не удастся.
Выборы пройдут 6-го ноября. Будут полностью переизбраны палата представителей и треть Сената. В Белом доме ранее пригрозили России новыми санкциями в случае вмешательства в выборы.
Комментарии5
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zik14 28 сентября 2018 | 16:32
Зачем вмешиваться? Вы и так там... на верном пути. Уже весь мир от вас шарахается)))
banderobab 28 сентября 2018 | 16:37
Еще один русофобский пердун с раком мозга ? Ну-ну, знаем, чем закончит. ;)
vezdehod 28 сентября 2018 | 16:39
Дело швах - кругом обложили...Куда деваться бедной России.
kunst54 28 сентября 2018 | 16:34
Еще как может. Петров и Боширов уже билеты в Вашингтон покупают.
zik14 28 сентября 2018 | 16:35
kunst54: А там майор Пейн и Джеймс Борн уже столик им заказали))