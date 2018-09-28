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16:04, 28 сентября 2018

Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году

Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения. По мнению ученого, Россия может осуществить этот проект самостоятельно – как с технологической, так и с финансовой точек зрения.

Комментарии

29

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arye_11 28 сентября 2018 | 16:06

Позади России - героическое прошлое.
Впереди - лучезарное будущее
А между ними серое и тусклое настоящее, не имеющее ничего общего ни с прошлым ни с будущим

semia 28 сентября 2018 | 16:12

Может построить,а может и нет. Вот космодром Восточный мы не можем достроить пока.Может в 2029 построим..

sumars 28 сентября 2018 | 16:16

semia: а до 30го года либо падишах помрет, либо ишак сдохнет

yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:23

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zapadnay 28 сентября 2018 | 16:35

Нет, ну что в головах у этих людей?! В стране двадцать миллионов бедных, а они про строительство на Луне говорят. Что денег девать некуда? Деньги надо тратить по назначению, а не на заоблачные фантазии. Вон сколько бедных, вон же бездорожные дороги, вот они неотопляемые дома и сортиры на улицах. Сначала надо сделать достойной жизнь на земле, а потом уже тратиться на лунные забавы.

polsan 28 сентября 2018 | 16:18

semia: Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, это слово «будет». Уже сколько, уже восемьдесят лет, все «будет» и «будет», оно уже почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, и оно приобретет новый смысл.. Жванецкий! ))

novirusic 28 сентября 2018 | 16:21

polsan: Это сказал гначальник отдела института. Чисто предположительно.
Может будет, а может и нет.
Но почему бы российское население не порадовать величием и могуществом империи. Хотя бы на словах. Вам что жалко?

seryj_wolk 28 сентября 2018 | 16:26

novirusic: Так выпьем же за то, чтобы желания совпадали с возможностями! (с)

vladimirgornitsky 28 сентября 2018 | 16:07

Конечно, может.
Но чисто гипотетически.
А вот выделить деньги на это дело и распилить их - вполне реально.

angrew 28 сентября 2018 | 16:07

Для этого. естественно, нужно будет с 2020 года пенсии отменить вообще всем, кроме силовиков и депутатов.

kir_pich_101 28 сентября 2018 | 16:11

Видимо для реализации этого проекта будут отбирать у людей квартиры и машины.

(комментарий скрыт)

yralez 28 сентября 2018 | 16:13

Сколько нужно ?
Триллион, два ?
Берите дохрениллиард сразу......мошенники.

alexkj 28 сентября 2018 | 16:14

В детстве очень любил читать сказки о Ходже Насреддине. А теперь читаю о том, что было на самом деле.

x_signal 28 сентября 2018 | 16:14

Даже не смешно...

goshan31 28 сентября 2018 | 16:14

Весёлая неделя продолжается!..,

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vedma2017 28 сентября 2018 | 16:19

Планируют к 30-му году избавиться от всех пенсионеров и прочих нахлебников и "строить" на освободившиеся средства - искусственно умерщвленных людей ?
В концлагерях те фашисты тоже ценности с людей снимали перед тем как их умертвить.

heklya 28 сентября 2018 | 16:20

Что , СС - 400 совсем уже сбывать некуда ?

alarich 28 сентября 2018 | 16:21

Может построить, а может и не построить...как с технологической так и с финансовой точек зрения.

bramlin 28 сентября 2018 | 16:22

Почти 50 лет назад Союз отправил на Луну луноход, штаты -астронавтов. Не уверен, что через 10 лет Россия сможет отправить туда шкафчик.

kunst54 28 сентября 2018 | 16:23

И пусть туда тротуарную плитку не забудут завезти.

ivanov2i Игорь Иванов 28 сентября 2018 | 16:24

// Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году //
С головкой у этого мальчика явно плоховато.
Видно в космосе мозги вынесло.

zollendorf 28 сентября 2018 | 16:25

Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году//

На земле то останется такая страна к тому времени???

ramun 28 сентября 2018 | 16:27

Надеюсь для господина Путина и его друзей.

lager23 28 сентября 2018 | 16:30

По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения
/////
Не надо мелочиться, поставьте на Луне коробку от холодильника, а сэкономленные деньги отдайте старикам и детям, они им нужнее!

opponent70 28 сентября 2018 | 16:30

Бытовка без дырок - не бытовка! Могу предложить свои услуги по сверлению отверстий. Качественно - не хуже американских на МКС. Недорого. И свалим на Израиль!!!

kunst54 28 сентября 2018 | 16:32

Это сказал руководитель отдела ядерной планетологии. Руководителю отдела можно и не такое говорить, можно и про Альфу-Центавра, особенно если за столом, в хорошей компании, да за бокалом доброго вина, и если симпатичная девушка рядом...

oneoretwo 28 сентября 2018 | 16:33

...а с юго-запада какой автобус, напомните, ходит на "луну" ?

halon 28 сентября 2018 | 16:35

А так же построит коммунизм.

jetsam 28 сентября 2018 | 16:39

конечно сможет. более того - уже сейчас по отчетам рагожки
мы построили базы и на луне и на марсе и на альфа-центавре.
и много еще где построим, дайте только тендер вротенбергам и дерипсаскам.
перечислите немного скрипок и они заиграют всеми цветами правильной
радуги.

по отчету - солнечная система на 99.99% уже нами освоена и защищена.
пора переходить к обороне альфы, беты и гамма-центавр! враг не дремлет!

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