Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году
Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения. По мнению ученого, Россия может осуществить этот проект самостоятельно – как с технологической, так и с финансовой точек зрения.
Комментарии29
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arye_11 28 сентября 2018 | 16:06
Позади России - героическое прошлое.
Впереди - лучезарное будущее
А между ними серое и тусклое настоящее, не имеющее ничего общего ни с прошлым ни с будущим
semia 28 сентября 2018 | 16:12
Может построить,а может и нет. Вот космодром Восточный мы не можем достроить пока.Может в 2029 построим..
sumars 28 сентября 2018 | 16:16
semia: а до 30го года либо падишах помрет, либо ишак сдохнет
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zapadnay 28 сентября 2018 | 16:35
Нет, ну что в головах у этих людей?! В стране двадцать миллионов бедных, а они про строительство на Луне говорят. Что денег девать некуда? Деньги надо тратить по назначению, а не на заоблачные фантазии. Вон сколько бедных, вон же бездорожные дороги, вот они неотопляемые дома и сортиры на улицах. Сначала надо сделать достойной жизнь на земле, а потом уже тратиться на лунные забавы.
polsan 28 сентября 2018 | 16:18
semia: Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, это слово «будет». Уже сколько, уже восемьдесят лет, все «будет» и «будет», оно уже почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, и оно приобретет новый смысл.. Жванецкий! ))
novirusic 28 сентября 2018 | 16:21
polsan: Это сказал гначальник отдела института. Чисто предположительно.
Может будет, а может и нет.
Но почему бы российское население не порадовать величием и могуществом империи. Хотя бы на словах. Вам что жалко?
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 16:26
novirusic: Так выпьем же за то, чтобы желания совпадали с возможностями! (с)
vladimirgornitsky 28 сентября 2018 | 16:07
Конечно, может.
Но чисто гипотетически.
А вот выделить деньги на это дело и распилить их - вполне реально.
angrew 28 сентября 2018 | 16:07
Для этого. естественно, нужно будет с 2020 года пенсии отменить вообще всем, кроме силовиков и депутатов.
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 16:11
Видимо для реализации этого проекта будут отбирать у людей квартиры и машины.
yralez 28 сентября 2018 | 16:13
Сколько нужно ?
Триллион, два ?
Берите дохрениллиард сразу......мошенники.
alexkj 28 сентября 2018 | 16:14
В детстве очень любил читать сказки о Ходже Насреддине. А теперь читаю о том, что было на самом деле.
x_signal 28 сентября 2018 | 16:14
Даже не смешно...
goshan31 28 сентября 2018 | 16:14
Весёлая неделя продолжается!..,
vedma2017 28 сентября 2018 | 16:19
Планируют к 30-му году избавиться от всех пенсионеров и прочих нахлебников и "строить" на освободившиеся средства - искусственно умерщвленных людей ?
В концлагерях те фашисты тоже ценности с людей снимали перед тем как их умертвить.
heklya 28 сентября 2018 | 16:20
Что , СС - 400 совсем уже сбывать некуда ?
alarich 28 сентября 2018 | 16:21
Может построить, а может и не построить...как с технологической так и с финансовой точек зрения.
bramlin 28 сентября 2018 | 16:22
Почти 50 лет назад Союз отправил на Луну луноход, штаты -астронавтов. Не уверен, что через 10 лет Россия сможет отправить туда шкафчик.
kunst54 28 сентября 2018 | 16:23
И пусть туда тротуарную плитку не забудут завезти.
ivanov2i Игорь Иванов 28 сентября 2018 | 16:24
// Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году //
С головкой у этого мальчика явно плоховато.
Видно в космосе мозги вынесло.
zollendorf 28 сентября 2018 | 16:25
Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году//
На земле то останется такая страна к тому времени???
ramun 28 сентября 2018 | 16:27
Надеюсь для господина Путина и его друзей.
lager23 28 сентября 2018 | 16:30
По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения
/////
Не надо мелочиться, поставьте на Луне коробку от холодильника, а сэкономленные деньги отдайте старикам и детям, они им нужнее!
opponent70 28 сентября 2018 | 16:30
Бытовка без дырок - не бытовка! Могу предложить свои услуги по сверлению отверстий. Качественно - не хуже американских на МКС. Недорого. И свалим на Израиль!!!
kunst54 28 сентября 2018 | 16:32
Это сказал руководитель отдела ядерной планетологии. Руководителю отдела можно и не такое говорить, можно и про Альфу-Центавра, особенно если за столом, в хорошей компании, да за бокалом доброго вина, и если симпатичная девушка рядом...
oneoretwo 28 сентября 2018 | 16:33
...а с юго-запада какой автобус, напомните, ходит на "луну" ?
halon 28 сентября 2018 | 16:35
А так же построит коммунизм.
jetsam 28 сентября 2018 | 16:39
конечно сможет. более того - уже сейчас по отчетам рагожки
мы построили базы и на луне и на марсе и на альфа-центавре.
и много еще где построим, дайте только тендер вротенбергам и дерипсаскам.
перечислите немного скрипок и они заиграют всеми цветами правильной
радуги.
по отчету - солнечная система на 99.99% уже нами освоена и защищена.
пора переходить к обороне альфы, беты и гамма-центавр! враг не дремлет!