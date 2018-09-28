// Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году //

Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения. По мнению ученого, Россия может осуществить этот проект самостоятельно – как с технологической, так и с финансовой точек зрения.