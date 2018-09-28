Мошенники вдвое чаще создают поддельные сайты по продаже айфонов, чем год назад
Это данные компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений. За последние 3 месяца эксперты обнаружили более 5 тысячи доменов, созданных для продажи новых смартфонов Apple. Потенциальная выручка самых крупных мошеннических сайтов может составить около пятисот тысяч долларов. Специалисты Group-IB рекомендуют при выборе смартфонов в интернете избегать магазинов, работающих по предоплате. Сегодня в России начались продажи новых айфонов.
Комментарии3
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evgeny_biolog 28 сентября 2018 | 16:16
Так мошенники пенсию не от государства получают, а от граждан России ...
yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:24
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astashenkov 28 сентября 2018 | 16:39
yula_cikinaдавайте трахаться почаще
кричал на площади илья
а люди шли не глядя мимо
но каждый думал а давай