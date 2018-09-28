Чеченские силовики, по некоторым данным, проводят рейды в жилых домах Грозного

Усиленные меры безопасности в полиции объясняют приближающимся Днем города.

По многоквартирным домам и частному сектору Грозного с проверками прошли силовики – об этом изданию «Кавказский узел» рассказали местные жители. В частности вчера полицейские с оружием нагрянули в Ленинский район города. По словам грозненцов, они интересовались, сколько человек живет в домах, и нет ли тех, кто там не прописан. У кого-то правоохранители просили паспорт и переписывали данные. Хотя силовики вели себя «спокойно и дружелюбно», многих горожан подобный визит обеспокоил.

В МВД так называемые профилактические мероприятия связали с празднованием 200-летия Грозного, которое пройдет 5 октября. В мэрии сообщили, что к юбилею ожидается приезд политических и общественных деятелей, звезд эстрады и известных спортсменов. Как пишет «Кавказ.Реалии», некоторым грозненцам в этот день порекомендовали не выходить из дома.

По данным «Кавказского узла» поквартирный рейд в Грозном также проводили и в преддверии Дня Победы.