Чеченские силовики, по некоторым данным, проводят рейды в жилых домах Грозного
Усиленные меры безопасности в полиции объясняют приближающимся Днем города.
По многоквартирным домам и частному сектору Грозного с проверками прошли силовики – об этом изданию «Кавказский узел» рассказали местные жители. В частности вчера полицейские с оружием нагрянули в Ленинский район города. По словам грозненцов, они интересовались, сколько человек живет в домах, и нет ли тех, кто там не прописан. У кого-то правоохранители просили паспорт и переписывали данные. Хотя силовики вели себя «спокойно и дружелюбно», многих горожан подобный визит обеспокоил.
В МВД так называемые профилактические мероприятия связали с празднованием 200-летия Грозного, которое пройдет 5 октября. В мэрии сообщили, что к юбилею ожидается приезд политических и общественных деятелей, звезд эстрады и известных спортсменов. Как пишет «Кавказ.Реалии», некоторым грозненцам в этот день порекомендовали не выходить из дома.
По данным «Кавказского узла» поквартирный рейд в Грозном также проводили и в преддверии Дня Победы.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rampa 28 сентября 2018 | 16:07
это они к приему туристов, которых Кадыров приглашал, готовятся?
yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:24
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
banderobab 28 сентября 2018 | 16:30
Рейды - это хорошо. Это нужно. Правильные действия.
oneoretwo 28 сентября 2018 | 16:23
...надо же, чувствуется ТАКАЯ поддержка басмача местным населением, жуть проста...