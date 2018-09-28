В Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли 2 человека
В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли 2 человека. Вода затопила подвал дома, в котором располагалось кафе. Инцидент произошел минувшей ночью. Прокуратура проверяет условия содержания теплосетей, — сообщила представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии5
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evgeny_biolog 28 сентября 2018 | 16:11
"В Петербурге выясняют обстоятельства"
Петра I на вас нет, он бы быстро всё выяснил ...
danko1 28 сентября 2018 | 16:17
evgeny_biolog: Как всегда, будут виноваты бакланы.
Ну не губернатор же и не коммунальные службы.
yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:24
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malorus_kiev153 28 сентября 2018 | 16:21
evgeny_biolog: соси-и русский хуй. Соси-и, как твои позорные предки.
oneoretwo 28 сентября 2018 | 16:17
...полистайте историю жкх спб: там один Асёл старые трубы одного района зарывал в другом как новые...