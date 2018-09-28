В Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли 2 человека

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли 2 человека. Вода затопила подвал дома, в котором располагалось кафе. Инцидент произошел минувшей ночью. Прокуратура проверяет условия содержания теплосетей, — сообщила представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.