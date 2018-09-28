В Кремле заявили о нежелании дискутировать со СМИ по поводу инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нет у него и информации о присвоении звания «Героя России» полковнику ГРУ Анатолию Чепиге.

Информация Bellingcat, по мнению Дмитрия Пескова, неубедительна и основывается на зыбких посылках. Для полноценного расследования нужны исходные материалы о происшедшем в Солсбери, но Лондон их официально не предоставляет. «Мы не знаем, насколько можно проверить идентичность людей, имена которых приводят в расследованиях неких организаций», — сказал замглавы администрации президента. «В качестве визави по такому чувствительному вопросу как инцидент со Скрипалями нельзя иметь СМИ». Накануне журналистами Пескову был задан вопрос о том, обладают ли в Кремле сведениями относительно фигуры полковника Анатолия Чепиги, портретное сходство которого с одним из двух подозреваемых Лондоном в атаке на Скрипалей, заставило увидеть в нем «Руслана Боширова». Пресс-секретарь президента назвал это сходство условным, отметив: «По этой теме сказано все, что в Кремле посчитали нужным сказать, и добавить больше нечего».

В дальнейшем по вопросу об инциденте в Солсбери Песков пообещал реагировать основываясь лишь на информации от спецслужб.