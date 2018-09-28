В Кремле заявили о нежелании дискутировать со СМИ по поводу инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нет у него и информации о присвоении звания «Героя России» полковнику ГРУ Анатолию Чепиге.
Информация Bellingcat, по мнению Дмитрия Пескова, неубедительна и основывается на зыбких посылках. Для полноценного расследования нужны исходные материалы о происшедшем в Солсбери, но Лондон их официально не предоставляет. «Мы не знаем, насколько можно проверить идентичность людей, имена которых приводят в расследованиях неких организаций», — сказал замглавы администрации президента. «В качестве визави по такому чувствительному вопросу как инцидент со Скрипалями нельзя иметь СМИ». Накануне журналистами Пескову был задан вопрос о том, обладают ли в Кремле сведениями относительно фигуры полковника Анатолия Чепиги, портретное сходство которого с одним из двух подозреваемых Лондоном в атаке на Скрипалей, заставило увидеть в нем «Руслана Боширова». Пресс-секретарь президента назвал это сходство условным, отметив: «По этой теме сказано все, что в Кремле посчитали нужным сказать, и добавить больше нечего».
В дальнейшем по вопросу об инциденте в Солсбери Песков пообещал реагировать основываясь лишь на информации от спецслужб.
Комментарии31
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 16:02
независимо от желания Кремля постепенно нашим шойгам, пу, косачёвым, лавровым ... расскажут ВСЁ, что они сделали в Британии и чьими руками ...
jjuddgge_ddrredd 28 сентября 2018 | 16:04
Очередная унылая клоунада от секретутки Пути. Песков, лучше скажи, который сейчас час?)))
Как всё будет. ЛИКБЕЗ для эховской ботвы.
На Моей помяти, уже лет 10-15 демшиза и майданутые бандерлоги каждый день на "Эхо" свергают Путю и ждут развала России. А что им остаётся ещё делать? Демшиза и бандерлоги же...хе-хе
Никакого свержения Пути не будет. Тем более развала России. Пока рвётся жопа Европы - Украинда. Каждый год по миллиоу бандерлогоффф бежит из этой недостраны, отвалился Крым, Донбасс. На очереди - Харьков, Одесса, и всё, что восточнее Днепра. Процесс, хоть и медленно, идёт. Да и Закарпатье на дух не переносит бандерлогоффф.
Путя не досидит до конца срока, Я неоднократно объяснял. "Акелла промахнулся"(c). Слишком много в последнее время неудач у него.
Например, в случае с Скрипалями он выставил себя как полного придурка. Уверял, что "Боширов" чисто мирный парень, никакого отношения к спецслужбам и силовикам не имеет. И? Оказывается, Путя в Кремле этого "Боширова" награждал "Героем России".
Путя поплыл. Всё. Это писец (песец). Песец, этот пушной зверёк незаметно подкрался к Путе, который последнее время постоянно находится в астрале. Сдал старик Кабаев, сдал. Не похож на альфа-самца, совсем не похож.
Старик Кабаев хоть и гопник, но не дурак, понимает, что скоро будет пора уходить. Как Ельцин. Типа, по сост. здоровья. Преемники - Сечин или Собяшка. Сечина Путя побаивается, так шта вполне возможно, преемником будет назначен Оленевод. Считаю, это вполне приемлемый вариант. Одобрил бы. Ну а "ЕдРо" распадётся, как в своё время "Наш дом Россия" и все перебегут в новую партию. Запасайтесь попкорном и наблюдайте за развитием событий через год, например.
jjuddgge_ddrredd 28 сентября 2018 | 16:06
jjuddgge_ddrredd: Не буду лицемерть - платные парковки в Москве необходимы, без них город задыхался бы от трафика. А сколько развязок, путепроводов, хорд!! Сравните трафик сейчас и лет 10 назад. Можно норм. ехать на направлениях, где раньше были многочасовые пробки. Отл. общ. транспорт. По большому счёту, личный автомобиль нужен для поездок на дачу или затовариваться в Ашан. Оленевод - не без греха, но крепкий хозяйственник, и главное - НЕ ГЭБИСТ.
Пустоголовые никчёмные нищеброды упрекают Собяшку, мол обогащает родственникофф своих и друзей. Ну и?
Удивлю ботву. В Америке, если ты конгрессмен или сенатор, то волшебным образом фирмы родственников сенатора начинают выигрывать тендеры в своих штатах. И вообще, коррупция в Америке официально узаконена и называется - лоббизм. И если ты не Иллон Маск и не изобрёл "Теслу", то сделать карьеру можешь только благодаря родственникам и друззям по партии или Йелю.
Но. Если в Америке у тебя есть Талант или способности - то ты станешь миллиардером. Как Илон Маск. В России - загнобят (Дуров, Телеграм). А так, кумовство - оно имеет место в любой стране. Даже в Америке. Так что то, что Собянин обогащает свох родственников и друзей, это НОРМ. Таковы правила ИГРЫ. При этом "ворует" на порядки МЕНЬШЕ, чем например Лужков со своей женой, в бытность мэром.
ЗЫ.Именно БЛАГОДАРЯ Собяшке, Навальный учавствовал в выборах мэра. Путя был категорически против - настоял Оленевод. И Навальный набрал почти 30% голосов! Это была легитимизация Навального. Навальный официально получил статус высокорейтингового политика РФ, а не просто уличного активиста. За одно это Собянин вызывает уважение к себе. При Собянине будет либерализация полит. жизни, и кто знает, может лет через 8 Навальный получит ШАНС стать Президентом РФ.
И не просто так многие УВАЖАЕМЫЕ либералы (не путать с либерастами и демшизой) поддержали Оленевода на мэрских выбораххх. Ремчуков, например/
Хе-хе.
uyar11 28 сентября 2018 | 16:08
jjuddgge_ddrredd: Эхолиберасам не понять...ослеплены ненавистью.
Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором,
да такого и не пошлют.
Сравните фото .Бошаров среднего роста,а Чепига лось под 2 метра.
У Чепиги на фото форма головы другая. Там он пацан и сейчас выглядит иначе.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 16:10
uyar11: на счёт коридоров с их фото в Одно время - рассказывали ТОЖЕ САМОЕ .... СОВСЕМ НЕ ПОМНИТЕ????? ;-))))
Какие же вы СМЕШНЫЕ ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))
banderobab 28 сентября 2018 | 16:23
Песков прав. Но продажному хомячью - это отсталым умом не осилить. ;)
zik14 28 сентября 2018 | 16:24
jjuddgge_ddrredd: Так и не похмелилсся, бедолага?)))
jjuddgge_ddrredd 28 сентября 2018 | 16:33
zik14: Опять ты, интернетное насекомоё, всё ползаешь за Мной по сайту, вместо того, что бы опохмелиться. Тебе не хватает финансов на твой любимый "Боярышник", потому что ты опять травмировал твоё многострадальное очко, которым ты зарабатываешь на жизнь?)))
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waldy 28 сентября 2018 | 16:22
johnbmw: Мдяя. Весьма жалкое зрелище. Как говорится-кризис жанра. До того изолгались, что любая следующая ложь будет просто симптомом алкогольного отравления (белая горячка) или передозировка кокса.
glotov 28 сентября 2018 | 16:04
Тут либо международное расследование, либо сказки. От международного расследования британцы отказались, значит остается вариант " сказки".
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 16:06
glotov: а "международное расследование" ТОЛЬКО с участием России (официальной!) может быть???? или всё же "Возможны Варианты ...."??????
novirusic 28 сентября 2018 | 16:13
glotov: У Писькова нет информации о присвоении Чепиге звания Героя, а в Вике есть. Хотя бы посмотрел что-ли. Ведь пресс-секретарь президента, только позорит его.
4 Чепига, Анатолий Владимирович
Спецназ ГРУ
род. 5 апреля 1979
Николаевка, Амурская область, РСФСР
Анггличане уже провели расследование и представили его международным организациям, которые признали его достоверным. В том числе и Интерпол.
Баширов и Петров объявлены Интерполом в международный розыск.
Сейчас придется только их имена и фамилии уточнить
raffal 28 сентября 2018 | 16:27
glotov: Тут либо международное расследование, либо сказки. От международного расследования британцы отказались...
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Вообще-то, преступление совершено на территории Соединённого Королевства и расследованием занимается лучшая криминальная полиция мира (с этим согласны и их коллеги-профессионалы в России) британский Scotland yard. Тем не менее, к следствию подключена международная организация Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW и союзники Великобритании.
А сказки это или нет, скажет суд. Британский суд. А репутация у британского правосудия безупречная. Не в пример российской.
rampa 28 сентября 2018 | 16:05
а хотя бы то, что из-за них санкции вводят Песков знает?
jjuddgge_ddrredd 28 сентября 2018 | 16:17
rampa: Бабуля, судя по вашим глуповатым "комментам", вы ничем не лучше Пескова, оба low-IQ два сапога - пара, как и Песков, так шта не обольщайтесь. Пр этом Песков невероятно богат, а вы - просто демшизоидная бабуля...хе-хе.
Всех благ вам)))
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 16:06
Изолгались так, что новую ложь и придумать не в состоянии. А бриты каждый день добавляют по капельке, причем каждая капелька опровергает рфскую ложь вновь и вновь!
sapiens17 28 сентября 2018 | 16:13
seryj_wolk: На постаменте "В граните" последняя строка "Чепига" есть, а про награждение Песков не знает?
Так врать и совсем не думать !!!
novirusic 28 сентября 2018 | 16:30
sapiens17: Не только в граните отлито, но и в Вике есть в перечне Героев России.
4 Чепига, Анатолий Владимирович
Спецназ ГРУ
род. 5 апреля 1979
Николаевка, Амурская область, РСФСР
Письков мог бы указ в Базе посмотреть.
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 16:06
Пескоструй - слишком малоинформированный источник, чтобы постоянно ссылаться на него.
drulyk 28 сентября 2018 | 16:09
Получается, что страна не знает своих героев. Это печально.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 16:22
drulyk: не то что бы вся страна ... но вот АП_шка ТОЧНО не знает :-((((
kunst54 28 сентября 2018 | 16:11
Вранью будто и конца нет. Еще две недели назад президент публично заявил: "Мы знаем, кто это такие, мы их нашли". А сегодня его секретарь снова твердит: "Мы не знаем"...
vladimirgornitsky 28 сентября 2018 | 16:12
Это у них там президентам, премьерам, не говоря уже об обычных министрах, пришдится уходить в итоге из-за газетной публикации. Это у них там главу государства можно переизбрать, и к власти может придти оппозиция.
А в России власть плевать хотела на СМИ и на оппозицию. Может просто не обращать внимания, а если очень уж будут доставать - запретить, посадить или просто убить. И весь диалог.
oneoretwo 28 сентября 2018 | 16:14
...пральна, "дискутировать" будете с судьей международног триунала...
goshan31 28 сентября 2018 | 16:19
фу, бл.., как противно всё это!
elloi 28 сентября 2018 | 16:20
А при чём тут дискуссии и зачем их вести ? Нужна информаия о подозреваемом в убийстве и в попытке убийства человеке. В этом преступлении подозревают неких Боширова и Петрова. И вдруг возникли подозрения, что этот Боширов ----совсем и не Боширов, а герой России полковник Анатолий Чепига. Т.е. этот человек подозревается в уголовном преступлении, совершенном в Англии против российских и английских граждан. Так ведётся ли в России по этому делу следствие ? И почему Песков не хочет дать информацию по этому делу ? Россия уже начинает прекрывать уголовные преступления на ЧУЖОЙ земле ?
drulyk 28 сентября 2018 | 16:20
Иногда даже жалко становится Писькова.
Х*йло опять всем на3.14здит, а ему потом пургу нести.
plank1957 28 сентября 2018 | 16:21
Кремлю просто нечего сказать.
trans 28 сентября 2018 | 16:27
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах, так в этом нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли....."
dwon 28 сентября 2018 | 16:29
Прижали братву конкретно. Что даже лень зайти на сайт училища и своими глазами увидеть имя, выбитое золотыми буквами. Моя не знает, моя не смотрит, моя не грамотная. Заврались по уши. А один так вообще из кустов не вылазит со страху.