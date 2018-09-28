В США комиссия по ценным бумагам подала иск в суд против предпринимателя Илона Маска
Она требует отстранить его от управления публичными компаниями, в том числе Теслой, из-за обмана инвесторов. По словам главы комиссии Стефани Авакиан, Маск опубликовал серию твиттов, которые содержали ложную информацию о скором выкупе акций.
Илон Маск назвал иск необоснованным. Он утверждает, что всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ze_danil 28 сентября 2018 | 15:54
гонево какое-то
а если инвесторы будут против отстранения (что скорее всего)?
yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:26
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
ze_danil 28 сентября 2018 | 16:02
посмотрел что буржуи пишут - оне говорят, что снятие Маска может обрушить Теслу.
так чо комиссия может заранее курить бамбук. Ибо во-первых этого им никто не даст сделать, а во-вторых акции теслы на этой новости уже просели и на ситуацию обратят внимание большие дяденьки