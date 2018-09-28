Четверть автомобилистов в России готова отказаться от частых поездок на личных машинах

Речь идет о тех, которые водят автомобиль не реже нескольких раз в неделю. Как выяснил ВЦИОМ, среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже – 19%. Социологи зафиксировали рост числа российских семей, где есть хотя бы одна машина. Если в 2015-ом году она была у 48% респондентов, то в этом году уже у 67%.