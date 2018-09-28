Четверть автомобилистов в России готова отказаться от частых поездок на личных машинах
Речь идет о тех, которые водят автомобиль не реже нескольких раз в неделю. Как выяснил ВЦИОМ, среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже – 19%. Социологи зафиксировали рост числа российских семей, где есть хотя бы одна машина. Если в 2015-ом году она была у 48% респондентов, то в этом году уже у 67%.
Комментарии6
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satttana_perrrrkele 28 сентября 2018 | 15:43
Я вот тоже, за рулем с 1981-го года, а за руль сажусь всё реже.
Во-первых купил квартиру в 200 м от работы (внутренний паркинг как дома, так и на работе), до Ленты 300 м, до ближайших метро 600 и 700 м, до Мариинского театра 2 км. Но рост цен на топливо меня возмущает!
traxau_okurka 28 сентября 2018 | 15:58
satttana_perrrrkele: То есть карлик-вор будет пешком ходить?)))))))
yula_cikina 28 сентября 2018 | 16:26
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vitfom 28 сентября 2018 | 15:47
Дорого, но пока езжу каждый день. Людей понимаю - бензин скоро в Японии дешевле будет.
angrew 28 сентября 2018 | 16:10
А половина населения готова отказаться и от горячей воды, если что.
andreyoo 28 сентября 2018 | 16:20
Социологи зафиксировали рост числа российских семей, где есть хотя бы одна машина. Если в 2015-ом году она была у 48% респондентов, то в этом году уже у 67%.
--- Вот зря Эхо приписало это дополнение к новости.
Так бы либеральные дежурненько отпостились бы про нищание и дорожание. А тут Упс! диссонанс. Хотя особо одаренные таки тупят и пишут