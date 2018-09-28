Леонид Кучма больше не будет представлять Украину в контактной группе о регулировании конфликта в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кучма больше не будет представлять свою страну в контактной группе о регулировании конфликта в Донбассе. Он утверждает, что принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим. Кто займет место Кучмы в контактной группе – пока не сообщается.
Комментарии6
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kryimzdick 28 сентября 2018 | 15:35
Надо кого-то по-жестче от Украины в эту группу
abuvgrobu 28 сентября 2018 | 15:56
kryimzdick: Да у вас там каждый второй - деревянный..
kryimzdick 28 сентября 2018 | 16:07
abuvgrobu: лучше так. чем как ты - из говна
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abuvgrobu 28 сентября 2018 | 15:53
Оценить это "событие" невозможно, потому что никто не понимает, что такое "полномочный представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны".
Какие у него были полномочия? Представителем кого именно он был? Президента, правительства, общественной организации, пьяной компании? Что значила и какой юридический вес имела его подпись?
ramun 28 сентября 2018 | 16:29
Кучма,было,говорил:Украина не Россия.
И он был прав.