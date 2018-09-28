Леонид Кучма больше не будет представлять Украину в контактной группе о регулировании конфликта в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кучма больше не будет представлять свою страну в контактной группе о регулировании конфликта в Донбассе. Он утверждает, что принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим. Кто займет место Кучмы в контактной группе – пока не сообщается.