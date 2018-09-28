Орхан Джемаль 6 месяцев вел собственное расследование возможных неучтенных поставок оружия из РФ действующим в ЦАР ЧВК
Погибший в Центральноафриканской республике журналист Орхан Джемаль в течение 6 месяцев вел собственное расследование возможных неучтенных поставок оружия из России действующим в ЦАР частным военным компаниям. Об этом сообщает телеканал Дождь, ссылаясь на информированные источники. По их данным, главное, что интересовало журналиста, – на каком основании оружие передается ЧВК и как устроена логистика поставок.
Комментарии9
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mbh_vor__n1 28 сентября 2018 | 15:36
И что? Ничего?
Джемаль, иди... в даль.
abuvgrobu 28 сентября 2018 | 15:48
А он с Петькой-наркоманом расследовал или Петька сам по себя был ?..
novirusic 28 сентября 2018 | 15:57
abuvgrobu: Что, пидораши, уже и патриотичнейший Джемаль, друг Шевченки, вам плох.
Уже и мертвого хаете. Так сосите обрез Пригожина и его вагнера.
Я Джемаля не любил, идеологию его исламистскую не одобрял, но он был тигр, а вы шавки брехливые и шакалы.
drgonish 28 сентября 2018 | 15:53
Расследование.... А не было ли неподалеку Дурицкой?
danko1 28 сентября 2018 | 15:56
drgonish: Как бездарно портянки защищают своего начальника, вора и бандита. Один бред.
banderobab 28 сентября 2018 | 16:33
danko1: В даль, Джемаль... в даль.
vladimir1_57 28 сентября 2018 | 15:58
Об этом сообщает телеканал Дождь,
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он что-то другое мог сообщить? )
glotov 28 сентября 2018 | 16:02
Что-то дождь мало набрехал. Он мог написать, что Джемаль вез все это дело в одной подшитой папке в тот злополучный день. И что знали об этой папке только он, и Путин.
komandarm___1968 28 сентября 2018 | 16:39
Наверно, этот кейс находится на острове Буяне, в море-окияне, в сундке на высоком дубу. Там ещё есть заяц, а в зайце утка, а в утке - яйцо: в нём кейс Джемалев, и смерть Путина )