Орхан Джемаль 6 месяцев вел собственное расследование возможных неучтенных поставок оружия из РФ действующим в ЦАР ЧВК

Погибший в Центральноафриканской республике журналист Орхан Джемаль в течение 6 месяцев вел собственное расследование возможных неучтенных поставок оружия из России действующим в ЦАР частным военным компаниям. Об этом сообщает телеканал Дождь, ссылаясь на информированные источники. По их данным, главное, что интересовало журналиста, – на каком основании оружие передается ЧВК и как устроена логистика поставок.