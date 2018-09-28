\\\Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей\\\

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы. Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом. В ходе расследования группы Bellingcat и издания Инсайдер выяснилось, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области. Утверждается, что он получил звание Героя России.