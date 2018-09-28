Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы. Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом. В ходе расследования группы Bellingcat и издания Инсайдер выяснилось, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области. Утверждается, что он получил звание Героя России.
Комментарии24
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mbh_vor__n1 28 сентября 2018 | 15:34
Золотые слова. Правильно.
dedmoroz 28 сентября 2018 | 15:54
mbh_vor__n1: Россия не место для дискуссий !
novirusic 28 сентября 2018 | 16:01
mbh_vor__n1: Дурачонка, а что спецслужбы кремлинам уже не подчиняются?
Ит приказов тКремля тне выполняют?
Вот же гады какие стали. Совсем на беспривязное содержание перешли.
Или это Письков идиота изображает? Или не изображает?
danko1 28 сентября 2018 | 15:35
Кремль устал врать. "Вы докажите" уже не подходит в ответ на факты, а опровергнуть реально не могут.
Пора и шуту Пескову с его хозяином повторить речь прощальную Ельцина.
eniro 28 сентября 2018 | 15:49
danko1:Да ему пора бежать от хозяина и каяться. Может конечно у Вошьдя не получиться, с речью. Николка Чаушеску, например, просто не успел...
dwon 28 сентября 2018 | 15:36
А зачем дискуссии? Пусть шеф предложит и Боширову и Чепиге прийти к Марго и засветиться. Больше ничего не надо. Бриты тут же будут опозорены. А пока позорятся Димон со своим боссом. Причем по самой полной программе. Тот вообще привычно где-то по кустам прячется.
novirusic 28 сентября 2018 | 16:04
dwon: Зачем двоим-то.
Достаточно одного Чепигу показать.
И более ничего не надо.
Программы компьютерные для опознания и идентификации сейчас прекрасны.
vinnidi 28 сентября 2018 | 16:06
dwon: Бритам то чего позорится? если полностью обосрался кремль!!!
elloi 28 сентября 2018 | 15:43
А какая должность у этого самого Пескова ? Он, разве, не пресс-секретарь президента РФ, т.е. человек, сообщающий СМИ о делах Кремля и подведомственных Кремлю ведомств ?
Мне начинает казаться, что он всё больше становится пресс-секретарем Навки...
kunst54 28 сентября 2018 | 15:44
Так, кому же не заниматься всем этим, если не Кремлю, ведь самый главный гэбешник в нем и правит.
mamiluk 28 сентября 2018 | 15:44
Хорошая мина при плохой игре...
gregor 28 сентября 2018 | 15:44
Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей .
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Этим должны заниматься спецслужбы ,а посылать убивать и травить , будет Президент ,добавил Песков от имени Кремля .
varigor 28 сентября 2018 | 15:46
gregor: Великобреханцы сами травят, а потом похищают и прячут свои жертвы, что бы они ничего лишнего не сболтнули. Отпустите Скрипалей, ироды!
kara 28 сентября 2018 | 15:45
Так зачем лить воду на мельницы фэйкометчиков?
Пусть сами в своем соку варяться
bi6f00t 28 сентября 2018 | 15:47
...идентификацией людей должны заниматься спецслужбы.
Поржал. Эти динозавры из 70-х, что готовили "интервью" Петрова и Боширова, что ли? Они наидентифицируют, не сомневаюсь.
plank1957 28 сентября 2018 | 15:50
А Кремль у нас вообще ни с кем не намерен вести дискуссию ни на какие темы. Я прав, а вы докажите, - вот и все его аргументы.
ramses333 28 сентября 2018 | 15:50
По словам... Пескова, идентификацией людей
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У Пескова мания величия. Воображает себя каким-то кремлем. То ли казанским, то ли коломенским. То ли вообще сахарным.
ramses333 28 сентября 2018 | 15:54
"По словам... Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы".
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А кто должен заниматься идентификацией Пескова? А то он воображает себя каким-то кремлем. То ли казанским, то ли коломенским. То ли вообще сахарным.
ppvngavr 28 сентября 2018 | 15:57
Ничего не остается Кремлю, как под давлением фактов продолжать гнать все новую ложь, загоняя себя и страну в окончательны и полный тупик... Политический дефолт!
vano1 28 сентября 2018 | 16:02
обычная тактика, если взяли за жопу - прикинуться шлангом
weeta 28 сентября 2018 | 16:07
Похоже, Путин не верит никому ниже полковника.
aneuman 28 сентября 2018 | 16:08
Да, Президент наработал на памперс. А как он с подъё.. о белых ленточках рассуждал. Вот и пробил понос красноречия.
aantipov067 28 сентября 2018 | 16:12
\\\Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей\\\
Опять не клеится. Кремль, в лице Путина уже начал отмазываться, сказав- "Мы нашли этих парней, нормальные чуваки...", но как только выяснилось, что этот бубнёж не прокатывает, появилась новая версия- Кремль не намерен вести дискуссию..., бла бла, бла...
Какие же вы убогие!
elloi 28 сентября 2018 | 16:15
А при чём тут дискуссии и зачем их вести ? Нужна информаия о подозреваемом в убийстве и в попытке убийства человеке. В этом преступлении подозревают неких Боширова и Петрова. И вдруг возникли подозрения, что этот Боширов ----совсем и не Боширов, а герой России полковник Анатолий Чепига. Т.е. этот человек подозревается в уголовном преступлении, совершенном в Англии против российских и английских граждан. Так ведётся ли в России по этому делу следствие ? И почему Песков не хочет дать информацию по этому делу ? Россия уже начинает прекрывать уголовные преступления на ЧУЖОЙ земле ?