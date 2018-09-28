Сегодня в Сочи открылся российский этап самого престижного гоночного чемпионата мира – Формулы-1

Первые свободные заезды уже завершились.

Россия принимает Формулу в пятый раз. В 2016 году этап переместился на весну, но потом вернулся на свое привычное осеннее место. Этап пользуется стабильной популярностью. Билеты на гонку почти распроданы. Из пятидесяти тысяч осталось только пять. Порядок в олимпийском парке обеспечат более двух с половиной тысяч сотрудников силовых структур. Оборудование и болиды прилетели в Сочи 9 рейсами и общая масса того, что будет с ревом нестись по автодрому почти 700 тонн. На четырех предыдущих Гран-При в Сочи выигрывали представители только одной команды – Мерседес. Дважды побеждал лидер и этого чемпионата британец Льюис Хэмилтон и по одному разу Валтери Ботас и Нико Росберг. Многие считают трассу предсказуемой и командам приходится придумывать неожиданные ходы. Так в 2014 году Нико Росберг проехал всю гонку на одном комплекте шин.

После первой свободной практики лидирует немецкий гонщик Себастьян Феттель из Феррари. Льюис Хэмилтон показал третий результат.