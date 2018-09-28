Депутат Госдумы Николай Валуев привлек к себе внимание неосторожным высказыванием

Жительница города Ленинск Кузнецкий пожаловалась ему на бедность, а он в ответ процитировал Василия Шукшина: «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Впрочем, в интервью радиостанции «Говорит Москва» Валуев сказал, что его высказывания выдернули из контекста.

Согласно официальной информации на сайте Госдумы, Николай Валуев зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц. За 2017-ый год его доход составил более 100 миллионов. Свою боксерскую карьеру он завершил в 2010-ом году.

Депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей едва хватает, чтобы покрыть все расходы, — сказала «Говорит Москва» член думского комитета по бюджету Вера Ганзя.

Напомним, что весной в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по стране. Правительство документ не поддержало. Владимир Жириновский тогда говорил, что снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования.