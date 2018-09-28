В Грозном, по некоторым данным, силовики проводят рейды в жилых домах

Как сообщает «Кавказский узел», в полиции это объясняют мерами безопасности в связи с празднованием двухсотлетия города. Оно намечено на 5 октября. Ожидается приезд различных политиков из разных стран, звезд эстрады и спортсменов. Несколько жителей Грозного сказали корреспонденту издания «Кавказ Реалии», что им рекомендовали в день праздника не выходить из дома.