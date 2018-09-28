Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы. Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом. В ходе расследования группы Bellingcat и издания Инсайдер выяснилось, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области. Утверждается, что он получил звание Героя России.



Расследовать обстоятельства инцидента в Солсбери должны спецслужбы. Кремль муссировать этот вопрос о предполагаемых отравителях не собирается, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря о внешнем сходстве Руслана Боширова и Анатолии Чепиги, Песков сказал, что по Красной площади бегают 10 сталиных-лениных и все чрезвычайно похожи на оригинал.