Мошенники вдвое чаще создают поддельные сайты по продаже айфонов, чем год назад
Это данные компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений. За последние 3 месяца эксперты обнаружили более 5 тысячи доменов, созданных для продажи новых смартфонов Apple. Потенциальная выручка самых крупных мошеннических сайтов может составить около пятисот тысяч долларов. Специалисты Group-IB рекомендуют при выборе смартфонов в интернете избегать магазинов, работающих по предоплате. Сегодня в России начались продажи новых айфонов.
Комментарии3
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democ 28 сентября 2018 | 14:59
Спрос рождает "предложение".
drillerthriller 28 сентября 2018 | 15:00
Рувинскому башляешь? Или натурой?