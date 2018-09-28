Мошенники вдвое чаще создают поддельные сайты по продаже айфонов, чем год назад

Это данные компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений. За последние 3 месяца эксперты обнаружили более 5 тысячи доменов, созданных для продажи новых смартфонов Apple. Потенциальная выручка самых крупных мошеннических сайтов может составить около пятисот тысяч долларов. Специалисты Group-IB рекомендуют при выборе смартфонов в интернете избегать магазинов, работающих по предоплате. Сегодня в России начались продажи новых айфонов.