Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030-ом году
Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, это будет еще не база, а скорее строительная бытовка для экспедиций посещения. По мнению ученого, Россия может осуществить этот проект самостоятельно – как с технологической, так и с финансовой точек зрения.
Комментарии31
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democ 28 сентября 2018 | 15:07
Что нам, россиянам жизнь сейчас? Вот в будущем - вот это да...! Кстати, а что там с 25 000 000 рабочими местами? Уж, не на Луне ли?