Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе по регулированию конфликтов в Донбассе
Леонид Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе по регулированию конфликтов в Донбассе. О причинах пока не сообщается.
Комментарии6
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zik14 28 сентября 2018 | 14:36
Та яки там причины! Грошей не дають, а в Гаагу отправят запросто))
kryimzdick 28 сентября 2018 | 14:47
С гопниками из Лугандона разговаривать можно только с помощью пиротехники.
timwlad92 28 сентября 2018 | 15:03
Ну так как kryimzdick,как говаривали моисей и черчилль,мы не дурнее евреев и демократия определит мораль по которой иудеями управлять .
Ну и началось банальное истребление по праву сильного произнося при этом речи жалобясь о тяжести жизни с этими прходимцами которые кроме поклонения своей алчности ни к чему не способны.
И так стенания жалобщиков на то что кто то виноват и определит мораль демократии и принудит этих виновников строго наказать с лозунгами жалобщиков что мыл всех до основания...
Так что госпожа стриженова,жалобщики тебе все потроха выпотрошат так жалобы у них к тебе падле ,что побогаче других морда буржуская жвешь живодерка жидовская.
yula_tsikina 28 сентября 2018 | 14:59
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timwlad92 28 сентября 2018 | 14:49
На украине как и в сирии, иудейские деаспоры требуют жирных спонсорских халяв любой ценой,а спонсоры не находятся .
Потому иудейские деаспоры стращают всех террором и распростронением оружия массового поражения.
Иудейские деаспоры реально полагают,что моисея,троцкого и гитлера , назначают политическим решением.
Ну че теперь,народы ближнего востока и восточной европы будут избавлятся от рабовладельческой власти фараонов иудеев как и писано в библии методами 20 века.
И господа в студии первого канала на передаче время покажет,на религии потребления не создают,но грабят награбленное.
Создают на имперской религии русского христианского православия.
И германия ище хлебнет проблем просоеденения за счет штыков на религии грабь награбленное.
Господин спикер парламента германии уже вьехал в тему,то что присоеденяли принуждением это мина замедленного действия так как люди не собаки,не выдресируешь.
yula_tsikina 28 сентября 2018 | 14:58
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