Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец, несмотря, что является членом Единой России
Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец, несмотря на то, что является членом «Единой России». В связи с этим депутаты законодательного собрания проведут внеочередную сессию 3 октября, чтобы внести изменения в местный избирательный кодекс. Сегодня
Из Москвы на помощь новому губернатору администрация направила ведущих политтехнологов, — пишет газета «Ведомости». Новые выборы губернатора могут состояться 16 декабря. Итоги предыдущих выборов были отменены из-за многочисленных нарушений.
Комментарии7
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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 14:35
Этого члена ЕР тоже надо прокатить !
danko1 28 сентября 2018 | 14:57
opiatnovyi63: ЕР- это уже черная метка для думающих избирателей, как и рекомендации Путина.
chapter_2 28 сентября 2018 | 14:59
opiatnovyi63: О.Кожемяко, похоже, презирает ЕР...
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lara17 28 сентября 2018 | 14:55
Всё это сильно напоминает начало войны с избирателями Приморья.
wargen 28 сентября 2018 | 15:01
Не поможет (
piter_ug 28 сентября 2018 | 15:06
Ну это как если бы женатый мэн пошёл по девкам, говоря им, что он холостой?