Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец, несмотря, что является членом Единой России

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец, несмотря на то, что является членом «Единой России». В связи с этим депутаты законодательного собрания проведут внеочередную сессию 3 октября, чтобы внести изменения в местный избирательный кодекс. Сегодня

Из Москвы на помощь новому губернатору администрация направила ведущих политтехнологов, — пишет газета «Ведомости». Новые выборы губернатора могут состояться 16 декабря. Итоги предыдущих выборов были отменены из-за многочисленных нарушений.