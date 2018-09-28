Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы. Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом. В ходе расследования группы Bellingcat и издания Инсайдер выяснилось, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области. Утверждается, что он получил звание Героя России.
Комментарии23
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michael_c 28 сентября 2018 | 14:34
Мало того ,что выставили "пидором" , ещё и лишили звания Героя !
Осталось только разжаловать , про увольнение со службы не говорю , это уже произошло !
meteor1908 28 сентября 2018 | 14:35
michael_c: на сайте училища до сих пор информация, что звание героя у него есть, Песков говорит - что нет... Фельдъегери не успели привезти указ о лишении звания?
michael_c 28 сентября 2018 | 14:41
meteor1908: Ничего не остаётся , не подводить же президента ...
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bugbugbug 28 сентября 2018 | 14:46
meteor1908: Глядишь со стеллы героев золотые буковки уже отковыряли. И вообще, "ихтамнебыло" никогда. "Авыдокажите" что были! Это все фотошоп!
zztop1960 28 сентября 2018 | 14:50
michael_c: Что бы стать героем России и полковником , надо быть пидорасом. Не даром Литвиненко и генерал КГБ Калугин утверждали , что Путин ( подполковник) педофил.
tvitov66 28 сентября 2018 | 14:34
Вляпались по самые ... если конечно они у них есть
irdo 28 сентября 2018 | 14:48
Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей
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Вот и подтверждение, что ответить нечего.
edyatel 28 сентября 2018 | 15:03
irdo: Кремлю давно надо вести дискуссию со СМИ только в тюремной камере, а то совсем распоясались.
Поют только со слов Запада.
liliyask 28 сентября 2018 | 14:34
Вот новость, так новость!!! Вел кремль дискуссию, вел, а тут на тебе - не будет! Удивительно!
edyatel 28 сентября 2018 | 15:06
liliyask: Ну и дураки если дискутировали.
Надо было просто сажать или отправлять к хозяевам за бугор.
Пусть там дискутируют.
liliyask 28 сентября 2018 | 14:37
А о сбитом самолете будет кремль вести дискуссию? А о грабеже пенсионеров? Ась?
pozordanilkiny2010 28 сентября 2018 | 14:38
В переводе на русский язык это означает: пошли вы все на....( в самом популярном в России направлении).
jasst3r 28 сентября 2018 | 14:42
Ну конечно, чё перед холопами то объясняться ))
vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 14:44
И действительно.
Кремль - это же, прямо как та
"Дума - не место для дискуссий".
eduard53 28 сентября 2018 | 14:44
Кремль не намерен дискутировать со СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей ... Идентификацией людей должны заниматься спецслужбы ...
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Ловко (как ему кажется) уссатый пресс-секретут подменил понятия "дискуссия" и "идентификация". Не мог же он всамделе послать журналистов подискутировать с осрамившимися-обозлёнными кремлядскими спецслужбами. Да и идентификацией гей-грушников-отравителей, те, судя по всему, тоже не спешат озаботиться: ну ничего, ужо британские пособят ...
irdo 28 сентября 2018 | 14:50
eduard53:
Ловко (как ему кажется) уссатый пресс-секретут подменил понятия "дискуссия" и "идентификация". Не мог же он всамделе послать журналистов подискутировать с осрамившимися-обозлёнными кремлядскими спецслужбами. Да и идентификацией гей-грушников-отравителей, те, судя по всему, тоже не спешат озаботиться: ну ничего, ужо британские пособят ...
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Просто еще не придумали новую ложь.
dwon 28 сентября 2018 | 14:46
Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом.
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Дебил что ли? Лень зайти на сайт училища и прочитать список Героев России, среди которых есть и Чепига? Заврались по уши. И сразу прыг в кусты. Сначала подстаили их по полной, вытащив на РТ, а теперь они ничего не знают. И ведать не ведают.
confiture 28 сентября 2018 | 14:51
Отличный рецепт на все времена: "Кремль не намерен вести дискуссию"! Умри - лучше не придумаешь. И отвалите все, кремль не намерен!
dwon 28 сентября 2018 | 14:55
Димон, не надо дискутировать - попроси патрона еще раз вытащить Боширова на СМИ и пригласить туда полковника Героя России Чепигу. Давай, опозорьте на пару со своим хозяином Британию и весь честной народ, который обоснованно сомневается. а вас считает лгунами конченными.
beregov_net 28 сентября 2018 | 15:02
dwon: Да сразу обоих , пусть все убедятся что Чепига и Боширов разные люди
bugatti 28 сентября 2018 | 14:55
Англичане сообщили, что имя второго участника "солцберецкой" группировки ГРУ будет названо через 7-10 дней. Иезуитская метода вытягивания жил выглядит совершенно рациональной: Кремлю дают время утопить себя новой порцией вранья по поводу Боширова-Чепиги, после чего ему придется выкарабкиваться из новой истории. А на подходе уже третий подозреваемый, которого также пообещали озвучить. Англичане, по видимости, пересмотрели сериал "Мафия" и растягивают свой собственный на несколько сезонов. Что, впрочем, целиком совпадает с законами жанра - обыватель должен каждый день иметь возможность смотреть продолжение, не отрываясь.
hidaldo_hot 28 сентября 2018 | 14:59
//Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей//
А ранее зачем вели? Совсем не в теме? Просто заврались и сказать нечего....