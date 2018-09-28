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14:30, 28 сентября 2018

Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идентификацией людей должны заниматься спецслужбы. Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом. В ходе расследования группы Bellingcat и издания Инсайдер выяснилось, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области. Утверждается, что он получил звание Героя России.

Комментарии

23

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michael_c 28 сентября 2018 | 14:34

Мало того ,что выставили "пидором" , ещё и лишили звания Героя !
Осталось только разжаловать , про увольнение со службы не говорю , это уже произошло !

meteor1908 28 сентября 2018 | 14:35

michael_c: на сайте училища до сих пор информация, что звание героя у него есть, Песков говорит - что нет... Фельдъегери не успели привезти указ о лишении звания?

michael_c 28 сентября 2018 | 14:41

meteor1908: Ничего не остаётся , не подводить же президента ...

yula_tsikina 28 сентября 2018 | 15:02

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bugbugbug 28 сентября 2018 | 14:46

meteor1908: Глядишь со стеллы героев золотые буковки уже отковыряли. И вообще, "ихтамнебыло" никогда. "Авыдокажите" что были! Это все фотошоп!

zztop1960 28 сентября 2018 | 14:50

michael_c: Что бы стать героем России и полковником , надо быть пидорасом. Не даром Литвиненко и генерал КГБ Калугин утверждали , что Путин ( подполковник) педофил.

tvitov66 28 сентября 2018 | 14:34

Вляпались по самые ... если конечно они у них есть

irdo 28 сентября 2018 | 14:48

Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей
===========
Вот и подтверждение, что ответить нечего.

edyatel 28 сентября 2018 | 15:03

irdo: Кремлю давно надо вести дискуссию со СМИ только в тюремной камере, а то совсем распоясались.
Поют только со слов Запада.

liliyask 28 сентября 2018 | 14:34

Вот новость, так новость!!! Вел кремль дискуссию, вел, а тут на тебе - не будет! Удивительно!

edyatel 28 сентября 2018 | 15:06

liliyask: Ну и дураки если дискутировали.
Надо было просто сажать или отправлять к хозяевам за бугор.
Пусть там дискутируют.

liliyask 28 сентября 2018 | 14:37

А о сбитом самолете будет кремль вести дискуссию? А о грабеже пенсионеров? Ась?

pozordanilkiny2010 28 сентября 2018 | 14:38

В переводе на русский язык это означает: пошли вы все на....( в самом популярном в России направлении).

jasst3r 28 сентября 2018 | 14:42

Ну конечно, чё перед холопами то объясняться ))

vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 14:44

И действительно.
Кремль - это же, прямо как та
"Дума - не место для дискуссий".

eduard53 28 сентября 2018 | 14:44

Кремль не намерен дискутировать со СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей ... Идентификацией людей должны заниматься спецслужбы ...
--------------------------------------
Ловко (как ему кажется) уссатый пресс-секретут подменил понятия "дискуссия" и "идентификация". Не мог же он всамделе послать журналистов подискутировать с осрамившимися-обозлёнными кремлядскими спецслужбами. Да и идентификацией гей-грушников-отравителей, те, судя по всему, тоже не спешат озаботиться: ну ничего, ужо британские пособят ...

irdo 28 сентября 2018 | 14:50

eduard53:
Ловко (как ему кажется) уссатый пресс-секретут подменил понятия "дискуссия" и "идентификация". Не мог же он всамделе послать журналистов подискутировать с осрамившимися-обозлёнными кремлядскими спецслужбами. Да и идентификацией гей-грушников-отравителей, те, судя по всему, тоже не спешат озаботиться: ну ничего, ужо британские пособят ...
=========
Просто еще не придумали новую ложь.

dwon 28 сентября 2018 | 14:46

Он также подчеркнул, что у него нет информации о том, чтобы человек по фамилии Чепига награждался президентом.
------------------------
Дебил что ли? Лень зайти на сайт училища и прочитать список Героев России, среди которых есть и Чепига? Заврались по уши. И сразу прыг в кусты. Сначала подстаили их по полной, вытащив на РТ, а теперь они ничего не знают. И ведать не ведают.

confiture 28 сентября 2018 | 14:51

Отличный рецепт на все времена: "Кремль не намерен вести дискуссию"! Умри - лучше не придумаешь. И отвалите все, кремль не намерен!

dwon 28 сентября 2018 | 14:55

Димон, не надо дискутировать - попроси патрона еще раз вытащить Боширова на СМИ и пригласить туда полковника Героя России Чепигу. Давай, опозорьте на пару со своим хозяином Британию и весь честной народ, который обоснованно сомневается. а вас считает лгунами конченными.

beregov_net 28 сентября 2018 | 15:02

dwon: Да сразу обоих , пусть все убедятся что Чепига и Боширов разные люди

bugatti 28 сентября 2018 | 14:55

Англичане сообщили, что имя второго участника "солцберецкой" группировки ГРУ будет названо через 7-10 дней. Иезуитская метода вытягивания жил выглядит совершенно рациональной: Кремлю дают время утопить себя новой порцией вранья по поводу Боширова-Чепиги, после чего ему придется выкарабкиваться из новой истории. А на подходе уже третий подозреваемый, которого также пообещали озвучить. Англичане, по видимости, пересмотрели сериал "Мафия" и растягивают свой собственный на несколько сезонов. Что, впрочем, целиком совпадает с законами жанра - обыватель должен каждый день иметь возможность смотреть продолжение, не отрываясь.

(комментарий скрыт)

hidaldo_hot 28 сентября 2018 | 14:59

//Кремль не намерен вести дискуссию со средствами массовой информации о подозреваемых по делу Скрипалей//
А ранее зачем вели? Совсем не в теме? Просто заврались и сказать нечего....

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