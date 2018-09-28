На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» об опасениях преследования на территории РФ редактора сайта The Insider Романа Доброхотова за публикацию информации об Анатолии Чепиге, который якобы является Русланом Бошировым, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил, что не знает этих людей.

«Я не знаю ни того человека, ни второго, ни третьего. Я не знаю, на счет чего существуют опасения в отношении преследования. Поэтому если есть опасения, человек — гражданин России, волен обратиться в правоохранительные органы. Тем более это не является темой для дискуссий в Администрации президента в Кремле», — сказал он.