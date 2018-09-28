Песков: Я не знаю таких имен — Чепиги, Боширова, и почему могут преследовать Доброхотова
На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» об опасениях преследования на территории РФ редактора сайта The Insider Романа Доброхотова за публикацию информации об Анатолии Чепиге, который якобы является Русланом Бошировым, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил, что не знает этих людей.
«Я не знаю ни того человека, ни второго, ни третьего. Я не знаю, на счет чего существуют опасения в отношении преследования. Поэтому если есть опасения, человек — гражданин России, волен обратиться в правоохранительные органы. Тем более это не является темой для дискуссий в Администрации президента в Кремле», — сказал он.
Комментарии10
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michael_c 28 сентября 2018 | 14:24
Клоун
danko1 28 сентября 2018 | 14:34
michael_c: Как обычно ничего не знает, посылает в путинские суды, да и АП не место для дискуссий, а место для разработки преступных антиконституционных законов и приказов.
Шут гороховый
yula_tsikina 28 сентября 2018 | 15:04
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zor 28 сентября 2018 | 14:43
michael_c: а что вам клоуны сделали?Если подонок то обязательно клоун?
dorin1987 28 сентября 2018 | 14:26
/Я не знаю/ - Скажи сходу что знаешь / слышал / в курсе - список явно мизерный, время сэкономишь...
trans 28 сентября 2018 | 14:26
Хоть бы Путин кого помоложе взял на эту должность. А то как-то даже неловко смотреть когда мужчина на шестом десятке врет и крутится как первоклашка.
ss2020 28 сентября 2018 | 14:35
песков: да я шут я циркач так что же... навка не в претензиях!))) а вове пукину нравится!)
krestianin_067rus Михаил Никитин 28 сентября 2018 | 14:37
Кремль перешел на репертуар Эдиты Пьехи: «ничего не знаю, никого не слышу, никому ничего не скажу!» :))))
demosua 28 сентября 2018 | 14:49
насчет темы для дискуссий - где-то это я уже слышал...
aleks50 Алексей Клубников 28 сентября 2018 | 14:54
Нашли кого спросить, песков не знает сколько дважды два будет, он же профессиональный Незнайка.