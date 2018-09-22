Кремль не является визави в вопросе по «делу Скрипалей» – Песков

Кремль не является визави в вопросе по «делу Скрипалей»., — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Администрация президента — Кремль не является визави в этом вопросе («дело Скрипалей), мы не занимаемся поисками людей, мы не занимаемся идентификацией людей, и тем более мы не являемся специальной службой», — сказал Д.Песков.

«С самого начала Россия предлагала совместные расследования, и с самого начала мы получили отказы от британцев. Для того, чтобы наши соответствующие службы могли получить возможность поучаствовать в расследовании этого инцидента, все-таки они должны иметь исходные материалы, официальные исходные материалы. Эти материалы могут поступать только из компетентных источников», — отметил он.

По словам, Д.Пескова, в последние месяцы в британских СМИ и других стран множество новостей появляется по «делу Скрипалей». «Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие правдивыми. Ведутся разные расследования, и журналисты ведут расследование, организации и какие-то иные структуры тоже с понятными вопросами о результатах этих расследований.