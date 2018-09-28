Прах скончавшегося летом в Америке поэта Наума Коржавина сегодня будет захоронен на родине
Траурная церемония пройдет днем на Ваганьковском кладбище в Москве.
Сегодня же вечером творчество Наума Коржавина будут вспоминать в Центральном доме литераторов, где соберутся друзья поэта.
Комментарии1
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yula_tsikina 28 сентября 2018 | 15:04
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