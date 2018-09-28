В России стартовали продажи новых айфонов

В центре столицы, у одного и магазинов, торгующих техникой Apple даже образовалась очередь. Места в ней стали занимать еще в начале недели.

Ажиотаж вокруг продаж наблюдаться у магазина на Тверской улице.

К открытию у дверей магазина re:Store было около полутора сотен человек. Дождь и осенний холод помехой не стали – кто-то хотел заработать на перепродаже места в очереди, другие желали оказаться в числе первых, третьи просто использовали возможность пообщаться с другими фанатами гаджетов Apple. В магазине даже раздавали дождевики. Группа молодых людей со среды жила во внутреннем дворе магазина – строили палатки из подручного материала.

Первым покупателем стал сорокалетний москвич Анатолий. Он места не занимал, вернее оно ему досталось в порядке живой очереди. А непосредственно перед ним большая часть покупателей от своих намерений стать обладателями iPhone XS вдруг отказались.

На вопрос в чем смысл покупки в числе первых, Анатолий сказал: ради драйва. Кстати, приобретение его стоило более ста тысяч рублей. Уже спустя считанные часы, в сети появились многочисленные объявления о перепродаже только что купленной техники.

Продажи начались во многих российских сетях, торгующих электроникой и гаджетами. Впрочем, в большинстве из них никаких очередей не было.