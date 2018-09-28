В России стартовали продажи новых айфонов
В центре столицы, у одного и магазинов, торгующих техникой Apple даже образовалась очередь. Места в ней стали занимать еще в начале недели.
Ажиотаж вокруг продаж наблюдаться у магазина на Тверской улице.
К открытию у дверей магазина re:Store было около полутора сотен человек. Дождь и осенний холод помехой не стали – кто-то хотел заработать на перепродаже места в очереди, другие желали оказаться в числе первых, третьи просто использовали возможность пообщаться с другими фанатами гаджетов Apple. В магазине даже раздавали дождевики. Группа молодых людей со среды жила во внутреннем дворе магазина – строили палатки из подручного материала.
Первым покупателем стал сорокалетний москвич Анатолий. Он места не занимал, вернее оно ему досталось в порядке живой очереди. А непосредственно перед ним большая часть покупателей от своих намерений стать обладателями iPhone XS вдруг отказались.
На вопрос в чем смысл покупки в числе первых, Анатолий сказал: ради драйва. Кстати, приобретение его стоило более ста тысяч рублей. Уже спустя считанные часы, в сети появились многочисленные объявления о перепродаже только что купленной техники.
Продажи начались во многих российских сетях, торгующих электроникой и гаджетами. Впрочем, в большинстве из них никаких очередей не было.
Комментарии3
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drillerthriller 28 сентября 2018 | 14:18
А Юля Цикина насосала уже на два айфона и один айпод
fastttis 28 сентября 2018 | 14:46
только в России может стоять очередь из 200 мужичков для того того, чтобы продать место в этой очереди)) Клоуны))) Нищие клоуны)) Спекуляция и жульничество в России не искоренимы..
yula_tsikina 28 сентября 2018 | 15:01
❤️❤️❤️
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