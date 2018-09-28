Всех школьников и студентов Бурятии собираются проверить на наркотики
О необходимости такого тестирования объявил глава региона Алексей Цыденов. Интернет-издание Znak.com приводит его слова о том, что надо «выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал». Глава Бурятии поручил подчиненным посчитать, в какую сумму обойдется такая кампания.
Комментарии1
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astet 28 сентября 2018 | 14:24
А кто откажется?
Дубинки, нагайки и колючая проволока?
А справка из психушки
у главного бурята имеется?