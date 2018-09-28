Алексею Навальному не выдавали загранпаспорт на законных основаниях

Так решил суд в Москве. Алексей Навальный пытался получить заграничный паспорт в течение пяти лет, но ему отказывали на основании того, что еще не истек срок его условного осуждения по так называемому «делу Кировлеса». Получив отказ, Навальный обратился в Европейский суд по правам человека. Весной прошлого года стало известно, что несмотря на все еще актуальный условный срок, политик летал на лечение в Испанию, после того как ему в лицо плеснули зеленкой. Как рассказал сам Навальный, паспорт ему выдали после того, как он обратился с просьбой посодействовать к руководителю администрации президента Антону Вайно. В Кремле тогда подтвердили, что проучили письмо и перенаправили его в МВД. Этой весной ЕСПЧ признал, что отказ выдать Навальному загранпаспорт нарушил его права, и постановил выплатить ему 2 тысячи евро. Давнее решение ФМС оппозиционер попытался оспорить в суде, однако сегодня Люблинский суд Москвы отклонил его иск, тем самым признав, что ФМС действовала на законных основаниях.