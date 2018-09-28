Алексею Навальному не выдавали загранпаспорт на законных основаниях
Так решил суд в Москве. Алексей Навальный пытался получить заграничный паспорт в течение пяти лет, но ему отказывали на основании того, что еще не истек срок его условного осуждения по так называемому «делу Кировлеса». Получив отказ, Навальный обратился в Европейский суд по правам человека. Весной прошлого года стало известно, что несмотря на все еще актуальный условный срок, политик летал на лечение в Испанию, после того как ему в лицо плеснули зеленкой. Как рассказал сам Навальный, паспорт ему выдали после того, как он обратился с просьбой посодействовать к руководителю администрации президента Антону Вайно. В Кремле тогда подтвердили, что проучили письмо и перенаправили его в МВД. Этой весной ЕСПЧ признал, что отказ выдать Навальному загранпаспорт нарушил его права, и постановил выплатить ему 2 тысячи евро. Давнее решение ФМС оппозиционер попытался оспорить в суде, однако сегодня Люблинский суд Москвы отклонил его иск, тем самым признав, что ФМС действовала на законных основаниях.
Комментарии10
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tv_victim 28 сентября 2018 | 14:12
Волчий билет этому уроду, вместо паспорта! И подальше от нормальных людей лет на двадцать, чтобы прочувствовал свое паскудство, провокатор!
raffal 28 сентября 2018 | 14:22
tv_victim:...паскудство, провокатор!
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"Провокация" это говорить, что в России вельможи у трона безбожно воруют, разоблачать ворюг и называть их имена? Нет, Навальный, как бы к нему не относиться, делает правое дело, как Гражданин России, а не крепостная шавка, гордящаяся, что у его барина самый большой дом в уезде.
А уроды те, кто устраивает похабные судилища и волокут его в цугундер, надругавшись над Законами России.
Если бы Россия была цивилизованной страной, то не травила бы Навального и его соратников, а оказывала помощь и финансировала его Фонд борьбы с коррупцией. Но этого нет. Потому, что власть в России мафиозная, воровская, враждебная народу России. В общем, русофобская.
dorin1987 28 сентября 2018 | 14:29
_: /Волчий билет этому уроду....паскудство, провокатор!/ - Так, а, может с Вас начать? А то Вы так браво набрасываете, отвечать, конечно-же не пожелаете)
alexey_x 28 сентября 2018 | 14:33
dorin1987: Интересно, а какое дело хохлу до Сисяна и его репутации?
drillerthriller 28 сентября 2018 | 14:13
Заходите на потрахушки. Юля Цикина.
vezdehod 28 сентября 2018 | 14:23
Решили Гнобить на Родине - так надёжнее.
aleks50 Алексей Клубников 28 сентября 2018 | 14:14
Друзьям народное добро, врагам закон: Вова виолончельный.
fikus74 28 сентября 2018 | 14:15
В раше у кого бабло и оружие у того власть и закон
ruthenocene 28 сентября 2018 | 14:21
Упс... Т.е. суд признал, что паспорт Навальному был выдан незаконно. Ладно.
Надеюсь, в частном определении суд постановил, что прокуратура должна возбудить уголовное дело и расследовать действия АП и сотрудников ФМС, результатом которых стала незаконная выдача загранпаспорта этому гражданину?:))
drillerthriller 28 сентября 2018 | 14:25
Ну и гнида. Ты