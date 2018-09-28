Начало отопительного сезона в Петербурге отметилось трагическим происшествия

Два посетителя кафе погибли в горячей воде, которая прорвала трубу в центре Петербурга на Измайловском проспекте.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета и теплосети. Первые устанавливают причину гибели двух молодых людей, вторые разбираются с последствиями прорыва трубы. Всё произошло в районе четырёх часов утра. Компания из трёх человек находилась в подвальном помещении, где в кафе отмечался день рождения одного из них. В помещение стала поступать горячая вода, и посетители вместе с ведущим вышли на улицу. Вернуться обратно двух молодых людей заставили забытые вещи, рассказал директор заведения Руслан Мамонов

Представители СК уже обратили внимание, что запасной выход был закрыт решёткой. Что вызывает дополнительные вопросы к владельцам кафе. Но именно с этой стороны и поступала вода. Сейчас, во дворе рабочие убирают грунт, который вышел на поверхность и достают автомобили, которые провалились в большую промоину. Владельцам машин, поврежденных из-за аварии выплатят компенсации, рассказал генеральный директор компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко.



По словам местных жителей, трубы прорывает в этом районе постоянно. Но столь масштабное чп именно во дворе произошло впервые. Напомню, накануне недалеко от места этой аварии на Обводном канале также прорвало трубу.

Из-за происшествия около восьмидесяти петербургских домов остались без горячей воды и отопления. Энергетики переводят здания на резервную схему.