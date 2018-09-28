Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свой первый официальный двухдневный визит в ФРГ

С сегодняшнего утра центр Берлина полностью оцеплен. В небе постоянно кружат вертолеты. Городские электрички остановили движение, проход через главные улицы вблизи администрации канцлера и бундестага запрещен. 4 200 полицейских из разных федеральных земель обеспечивают меры безопасности.

Причина повышенной бдительности – многочисленные заявленные демонстрации противников и сторонников турецкого президента. Запланированы также выступления против репрессивной политики Эрдогана, которая подвергается жесткой критике в Германии. Некоторые немецкие политики даже отказались прийти на вечерний банкет в знак протеста против репрессий гражданского общества, начатых Эрдоганом.

Однако правительство Ангелы Меркель вынуждено проявлять лояльность к Стамбулу. Ведь в соответствии с соглашением между Евросоюзом и Турцией за несколько миллиардов евро Эрдоган удерживает беженцев из Сирии на своей территории. Германия старается избегать напряжения с Турцией также из-за ее членства в НАТО и важной для Запада роли в сирийском конфликте.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже принял Эрдогана с военными почестями в своей берлинской резиденции – дворце Беллевю. В течение дня запланирована также встреча с Ангелой Меркель, которая собирается поднять в разговоре с президентом Турции тему прав человека.