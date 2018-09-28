Угроза цунами объявлена сегодня назад в Индонезии
Это связано с мощным землетрясением. Эпицентр находился недалеко от острова Сулавеси. Магнитуда подземных толчков составила 7,5. Пока нет данных о возможных жертвах или разрушениях.
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Это связано с мощным землетрясением. Эпицентр находился недалеко от острова Сулавеси. Магнитуда подземных толчков составила 7,5. Пока нет данных о возможных жертвах или разрушениях.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
Комментарии7
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jetsam 28 сентября 2018 | 14:12
эй, эхо - почените свой бот - выкидывает слова "объявлена сегодня назад"
1 - не назад, а вперед
2 - хх часов
romantik56 28 сентября 2018 | 14:15
Новое времяисчисление — сегодня назад...
drillerthriller 28 сентября 2018 | 14:16
Юля Цикина даёт и в цунами
oldmen56 28 сентября 2018 | 14:19
вчера вперед
kryimzdick 28 сентября 2018 | 14:27
Угроза на зад. Более актуально в новостях про российские спецслужбы
ghazaryan_s 28 сентября 2018 | 14:46
//Угроза цунами объявлена сегодня назад в Индонезии//
Венедиктов: я пью виски и с властью, и с оппозицией.
Видно переборщил с виски.
consts 28 сентября 2018 | 15:01
Ничего вы не поняли. Цунами назад - это когда вся вода со страшной скоростью убегает от берегов Индонезии. В сторону "Эха Москвы"