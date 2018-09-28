Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу компании Тесла Илона Маска, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет Блумберг, претензии комиссии связаны с твитом главы Тесла, в котором он заявил, что готов выкупить все акции своей компании, размещенные на рынке, и что у него есть для этого необходимые средства. Комиссия по ценным бумагам посчитала заявление Маска голословным, решив, он ввел акционеров в заблуждение, сообщив о якобы найденных им инвесторах. В иске утверждается, что выкуп акций ни с кем из потенциальных финансистов не обсуждался. По законам США руководители компаний, чьи акции находятся в обороте на бирже, не могут делать подобных ложных заявлений. Комиссия требует взыскать с миллиардера штраф, сумма которого пока не определена, а также запретить Илону Маску занимать пост директора или исполнительные должности других публичных компаний, работающих на бирже. После новостей о шагах, предпринятых Комиссией в отношении Тесла, ее акции упали на 13.5 процентов, сообщает Блумберг. Телеканал Си-Эн-Би-Си приводит ответ миллиардера на обвинения, которые он назвал необоснованными.

Ранее акционеры компании Тесла уже подавали иск на её основателя за манипуляции котировками акций.