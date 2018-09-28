Власти Британии получили новую информацию о предполагаемых отравителях семьи Скрипалей
Британия заявила о третьем сотруднике ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения на Скрипалей, чтобы спланировать операцию. Его вычислили по номеру паспорта, подняв записи пограничного контроля.
Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.
Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя информацию о том, что на Солсбери совершили атаку офицеры ГРУ, сказал, что считает, что Россия была уверена, что это убийство останется безнаказанным, так же, как и убийство Литвиненко, Россия, когда планировала убийство, не ожидала, что 28 стран мира вышлют 150 российских дипломатов. — сказал Джереми Хант.
В Кремле сегодня уклонились от оценки по сути новой информации, поступившей из Лондона, хотя журналисты задавали соответствующие вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Накануне Дмитрий Песков обещал журналистам выяснить информацию о том, награждал ли президент Героя России Анатолия Чепигу. Но сегодня пресс-секретарь сказал, что у него таких данных нет. Между тем, угроза ареста нависла над журналистами, которые в России занимаются расследованием событий в Солсбери. Редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов ожидает, что в Росси его могут арестовать – о своих опасениях он рассказал британской газете The Times. Журналист – один из тех, кто стоит за разоблачительным материалом об отравлении Скрипалей – сегодня должен прилететь в Москву. Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах. При этом редактор издания не собирается получать политическое убежище, так как его очень многое связывает с российской столицей. Опасения за судьбу Доброхотова высказали и в международной расследовательской группе Bellingcat, которая совместно с The Insider раскрыла личности подозреваемых россиян. Группа также широко известна своим расследованием обстоятельств крушения малазийского «Боинга» на востоке Украины. Данные, добытые ими, легли в материалы официального расследования. Доброхотов – не единственный, кто ожидает своего ареста в связи с раскрытием информации о предположительных отравителях Скрипалей. Ранее журналист Центра «Досье» Сергей Канев также высказал соответствующие опасения. Он считает, что правоохранительные органы могут завести на него дело о разглашении государственной тайны. Связаться с самим Доброхотовым нам сегодня пока не удается.
Комментарии33
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 14:05
постепенно нашим шойгам, пу, косачёвым, лавровым ... расскажут ВСЁ, что они сделали в Британии и чьими руками ...
sam2018 28 сентября 2018 | 14:26
johnbmw: паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 14:32
sam2018: даже пол легко меняют ... а уж череп герою России поменять - РАЗ ПЛЮНУТЬ!!!! ;-)))))))))
minerr 28 сентября 2018 | 14:34
sam2018: Это соотношение совершенно не существенно для людей верящих в картинку "Бука" врисованную в видео.
tvitov66 28 сентября 2018 | 14:41
minerr: секте верующих в испанского апостола Карлоса хоть на голове теши, хоть в глаза писай
minerr 28 сентября 2018 | 14:45
tvitov66: У тебя поди главный идол это Волошин, принявший земную карту и вознесшийся на небеса?
tvitov66 28 сентября 2018 | 14:50
minerr: я причисляю себя к Homo sapiens - человек разумный, у разума не может быть идола, эта прерогатива хомо ватникус, то бишь ваша
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 14:58
minerr: за то оно СУЩЕСТВЕННО для верящих в один коридор в аэропорту Гэтвига ;-))))))))))
novyrusich 28 сентября 2018 | 15:02
minerr: Это тупая и наглая ложь. То есть с Симоней беседовал может и не Чепига, но в Солсбери был он.
И сравнивать нужно его фото именно с английскими, а не с фальшивым интервью.
Но если это не ложь, то предъявите Чепигу и посмейтесь над всеми.
А пока у вас только обосратушки.
Кремлины уже прячутся под лавку от вопросов.
опустили их капитально.
stakanoff 28 сентября 2018 | 14:08
Ясно. Неуловимые мстители Петров, Васечкин и Маша Старцева. Полный комплект!
varigor 28 сентября 2018 | 14:08
Сколько можно распространять этот бред и брехню? Британцы сами устроили эту провокацию со Скрипалями, которых "новичок" не убил, а потом похитили их и прячут даже от собственных журналистов. Прячут, потому что есть что скрывать.
rifles 28 сентября 2018 | 14:11
varigor:
Просись у пригожина,чтобы перевел тебя к маньке в помощники.
На пару пургу гнать.
kindman_a 28 сентября 2018 | 14:12
varigor:
А что, в России вычислили англичан, которые мазали дверные ручки "Новичком" кому-то в Жулебино, судило, а?
kottigr1 28 сентября 2018 | 14:16
varigor: Кроме жалкого блеяние Вам есть что возразить по предоставленным фактам ?
minerr 28 сентября 2018 | 14:37
kottigr1: А че за факты то? Озвучь хоть один. Видео из ювелирного магазина и фотки из аэропорта не предлагать - они ничего не доказывают.
novyrusich 28 сентября 2018 | 15:09
minerr: там не только виде5о и фотки.
Но факт приезда в Англию на 2, 5 дня с единственной целью посещения Солсбери они доказывают безусловно.
А за каким хъром они вообще приезжали в Англию? Только не надо бреда, что очень хотели шпиль собора посмотреть и переспать друг с другом было негде.
При этом им надо было так срочно смываться из Англии, что заранее взяли по два билета на Москву на следующие друг за другом рейсы Аэрофота.
Ответь на эти вопросы, пидораша, вперед.
shmuel63 28 сентября 2018 | 14:18
varigor: Авы почему прячете имена пятнадцати погибших на Иле? Есть что скрывать? Может его и не сбивали вовсе?
zztop1960 28 сентября 2018 | 14:29
varigor: Сколько можно распространять этот бред и брехню? ????????? Ну так разоблачи брехунов
tchizik 28 сентября 2018 | 14:33
varigor: Не спеши. Прессуху увидим...
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 14:22
yula_tsikina: так НИ ОДНОГО клиента и не намыли?????
glotov 28 сентября 2018 | 14:09
А про Маньку-наводчицу почему забыли !? Месяц назад озвучили, что действовала банда из 6 человек с женщиной во главе. Теперь выньте и положьте атаманшу!
kara 28 сентября 2018 | 14:10
Каждые пол часа наброс!
Хотя понимают что чушь, но остановиться налить не могут
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 14:11
Отличная тактика у бритов - держать рфиков постояном напряжении и время от времени подбрасывать им информацию об их (рфиков) ничтожестве.
Что касается гостайны, то это полная чушь! Сначала надр было журналистов известить, что настоящее имя героического полковника ГРУ Чепигы, является гостайной и взять с них подписку. Это те хранители тайны виноваты, которые по своему дебилизму не сиогли ее сохранить. Вот их и сажайте.
kara 28 сентября 2018 | 14:18
seryj_wolk: это бритв свое стадо и мировое кормят, выбрасывая фэйки
fleyta6 28 сентября 2018 | 14:19
seryj_wolk: Все верно! Тайна становится для человека государственной, если ему об этом сообщили в установленном порядке.
zztop1960 28 сентября 2018 | 14:21
Какая государственная тайна ? Открываем Википедию , ищем " Герои России" на букву Ч и находим Руслана Бошарова , который Чепыга и его фото там красуется. Никакой гостайны , сами выложили всю информацию о нём
tchizik 28 сентября 2018 | 14:43
zztop1960: уже нет...не нашёл
alexey_x 28 сентября 2018 | 14:46
zztop1960: //Чепига, Анатолий Владимирович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.....Эта страница в последний раз была отредактирована 28 сентября 2018 в 10:13./// Вы Осел!!!Википедия особо не отличается от заборных надписей!!!
alexey_x 28 сентября 2018 | 14:48
zztop1960: Ну и собственно для умственного развития покопайтесь в истории этой странички!!
paroho_d 28 сентября 2018 | 14:57
zztop1960: Почему-то нет там Чепыги, ближайший Чепраков.
sam2018 28 сентября 2018 | 14:31
Йехо вместо того, чтобы сообщить о том, что Виктория Скрипаль вчера вечерлм попала в автомобильном аварию и находится в больнице, стопитцотый раз сообщают о третьем якобы отравителе.
vvbetin 28 сентября 2018 | 14:51
В Кремле сегодня уклонились от оценки по сути новой информации, поступившей из Лондона\\\комментировать шизофренический бред КАЖДЫЙ раз после появления его у представителей английской власти -- это самим опускаться до уровня иДИОТОВ которыми и являются мэй со своим борисом хантом...