Власти Британии получили новую информацию о предполагаемых отравителях семьи Скрипалей

Британия заявила о третьем сотруднике ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения на Скрипалей, чтобы спланировать операцию. Его вычислили по номеру паспорта, подняв записи пограничного контроля.

Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.

Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя информацию о том, что на Солсбери совершили атаку офицеры ГРУ, сказал, что считает, что Россия была уверена, что это убийство останется безнаказанным, так же, как и убийство Литвиненко, Россия, когда планировала убийство, не ожидала, что 28 стран мира вышлют 150 российских дипломатов. — сказал Джереми Хант.

В Кремле сегодня уклонились от оценки по сути новой информации, поступившей из Лондона, хотя журналисты задавали соответствующие вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Накануне Дмитрий Песков обещал журналистам выяснить информацию о том, награждал ли президент Героя России Анатолия Чепигу. Но сегодня пресс-секретарь сказал, что у него таких данных нет. Между тем, угроза ареста нависла над журналистами, которые в России занимаются расследованием событий в Солсбери. Редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов ожидает, что в Росси его могут арестовать – о своих опасениях он рассказал британской газете The Times. Журналист – один из тех, кто стоит за разоблачительным материалом об отравлении Скрипалей – сегодня должен прилететь в Москву. Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах. При этом редактор издания не собирается получать политическое убежище, так как его очень многое связывает с российской столицей. Опасения за судьбу Доброхотова высказали и в международной расследовательской группе Bellingcat, которая совместно с The Insider раскрыла личности подозреваемых россиян. Группа также широко известна своим расследованием обстоятельств крушения малазийского «Боинга» на востоке Украины. Данные, добытые ими, легли в материалы официального расследования. Доброхотов – не единственный, кто ожидает своего ареста в связи с раскрытием информации о предположительных отравителях Скрипалей. Ранее журналист Центра «Досье» Сергей Канев также высказал соответствующие опасения. Он считает, что правоохранительные органы могут завести на него дело о разглашении государственной тайны. Связаться с самим Доброхотовым нам сегодня пока не удается.