Главред «Инсайдер» опасается, что будет задержан российскими силовиками после разоблачительных материалов

Главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов опасается, что будет задержан российскими силовиками после разоблачительных материалов о фигурантах дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В интервью газете Таймс он сказал, что его вполне могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства, создать юридические проблемы и закрыть его банковский счет. При этом Доброхотов уезжать из России не намерен.