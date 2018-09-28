Главред «Инсайдер» опасается, что будет задержан российскими силовиками после разоблачительных материалов
Главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов опасается, что будет задержан российскими силовиками после разоблачительных материалов о фигурантах дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В интервью газете Таймс он сказал, что его вполне могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства, создать юридические проблемы и закрыть его банковский счет. При этом Доброхотов уезжать из России не намерен.
Комментарии1
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yula_tsikina 28 сентября 2018 | 13:39
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