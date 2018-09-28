«Боинг» скатился в океан при посадке на одном из островов Микронезии

Пассажиры и экипаж остались живы.

Самолет авиакомпании Папуа Новой Гвинеи совершал рейс из штата Понпеи в штат Трук, но был вынужден завершить его раньше времени. Экстренная посадка проходила в аэропорту города Вено. По словам очевидцев, самолет снижался слишком медленно, в итоге слишком поздно соприкоснулся с землей и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Местные жители бросились к лайнеру на рыбацких лодках спасать пассажиров.

Те, кто находился в это время на борту, до последнего не могли понять, что происходит. Эвакуация началась, когда воды в салоне уже было по пояс. Однако вместо слаженной работы пилотов и бортпроводников пассажиры столкнулись с их паникой и хаотичными действиями. Причины неудачной посадки выясняются. Всего этим рейсом летели почти 50 человек.

Все пассажиры и члены экипажа доставлены в больницу. Но никто серьезных травм не получил.