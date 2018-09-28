Леонид Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе по регулированию конфликтов в Донбассе
Срочные сообщения приходят из Киева. Леонид Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе по регулированию конфликтов в Донбассе. О причинах пока не сообщается.
Комментарии2
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satttana_perrrrkele 28 сентября 2018 | 13:37
Место Леонидыча, еще с дела Гонгадзе, под тюремной шконкой (это если на его прочие "достижения" не обращать внимания). Засиделся, подонок, на воле
tv_victim 28 сентября 2018 | 13:38
Небось возьмет "Калаш" и будет воевать на стороне защитников Донбасса от укрохунты! Уж он-то прекрасно знает цену нынешним укровластям!