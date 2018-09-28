Не стоит пока доверять информации британских спецслужб о третьем участнике покушения на Скрипалей – Гончаров

«Daily Telegraph» со ссылкой на неназванный источник сообщает о третьем участнике (сотрудник ГРУ) покушения на Скрипалей, который еще до приезда непосредственных исполнителей приезжал в Солсбери и проводил разведку на местности. Такие методы практикуются в разведке, но на данный момент верить Британии рано. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Такая практика существовала и существует во многих спецслужбах, это отрицать невозможно. Любые операции, связанные с каким-то определенным риском, конечно, они прорабатываются заранее, а потом выезжают туда люди выполняют различные операции, были так называемые «закладки», которыми разведчики пользовались для того, чтобы передать какую-то информацию. Но мы говорим пока о домыслах, потому что никто не может доказать на сегодняшний момент то, что реально эти люди отравили Скрипалей, потому что до тех пор пока мы не увидим Скрипаля и его дочь, наверное, рассуждать на сегодняшний момент бесполезно», — сказал он.

Британия нацелена на то, чтобы убедить в своей правоте как можно больше людей, но доказательств пока мало, считает С.Гончаров.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь российских граждан А.Петрова и Р.Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.