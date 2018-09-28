Не стоит пока доверять информации британских спецслужб о третьем участнике покушения на Скрипалей – Гончаров
«Daily Telegraph» со ссылкой на неназванный источник сообщает о третьем участнике (сотрудник ГРУ) покушения на Скрипалей, который еще до приезда непосредственных исполнителей приезжал в Солсбери и проводил разведку на местности. Такие методы практикуются в разведке, но на данный момент верить Британии рано. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«Такая практика существовала и существует во многих спецслужбах, это отрицать невозможно. Любые операции, связанные с каким-то определенным риском, конечно, они прорабатываются заранее, а потом выезжают туда люди выполняют различные операции, были так называемые «закладки», которыми разведчики пользовались для того, чтобы передать какую-то информацию. Но мы говорим пока о домыслах, потому что никто не может доказать на сегодняшний момент то, что реально эти люди отравили Скрипалей, потому что до тех пор пока мы не увидим Скрипаля и его дочь, наверное, рассуждать на сегодняшний момент бесполезно», — сказал он.
Британия нацелена на то, чтобы убедить в своей правоте как можно больше людей, но доказательств пока мало, считает С.Гончаров.
Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь российских граждан А.Петрова и Р.Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.
Комментарии8
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zor 28 сентября 2018 | 13:23
Очень трудно найти черную кошку в темной комнате ,если ее не искать.
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gordy 28 сентября 2018 | 13:37
"Но мы говорим пока о домыслах, потому что ...."
.... доказательства на руках у британских спецслужб?
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 13:25
Увы, после многократных случаях лжи веры официальным лицам рфии нет и не будет. Отмыть репутацию быстро не удастся. Запачкать легко, чтобы убрать гигантское пятно, нужны годы и годы признания собственной лжи и покаяния.
jetsam 28 сентября 2018 | 13:27
подразделение альфа - это не те, что до сих пор в полный голос
хвалятся убийством главы афганистана?
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Шторм-333 — спецоперация по захвату дворца «Тадж-бек» в. д. HGЯO в районе Кабула «Дар-Уль-Аман» и ликвидации председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина, ..
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лучше бы он молчал в тряпочку.
testmeter 28 сентября 2018 | 13:28
"Не стоит пока доверять информации британских спецслужб" ///
Да, да... Все доверие у нас только к российским спецслужбам
eniro 28 сентября 2018 | 13:38
testmeter: jetsam: Да болтун это. Прослушал 5-6 его интервью,-это такая лажа, что в 5 классе уже зевают. Обходит все углы. А трындит, о чем угодно, но как по вопросу,-так съехал.
zibex 28 сентября 2018 | 13:28
Не надо смешить. Манька, Песок и коротышка уже говорили что на данный момент верить Британии рано.