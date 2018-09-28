Первая ярмарка театральной книги открылась в Москве в музее имени Бахрушина
Ярмарка театральной книги будет открыта в Москве до воскресенья.
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Ярмарка театральной книги будет открыта в Москве до воскресенья.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
Комментарии1
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yula_tsikina 28 сентября 2018 | 13:10
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