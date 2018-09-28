Россиян в новом году ждет многократное увеличение тарифов на вывоз мусора
По некоторым данным, стоимость этой услуги вырастет в десятки раз. Об этом пишет сегодня газета «Московский комсомолец». Причина заключается в новых параметрах расчета платы. Теперь будут учитываться не квадратные метры жилья граждан, а количество проживающих людей. В счетах за коммуналку появится отдельная строка.
Комментарии12
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yula_tsikina 28 сентября 2018 | 13:11
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gordy 28 сентября 2018 | 13:39
"Теперь будут учитываться не квадратные метры жилья граждан, а количество проживающих людей."
Ни то, ни другое никак не связано с количеством мусора, что превращает все эти мусорные расчёты в профанацию?
avp235 28 сентября 2018 | 13:14
Пришло время расчета за Крымнаш. Пенсии и мусор - только начало.
danko1 28 сентября 2018 | 13:20
avp235: Закономерно, что когда мусорным бизнесом, по доходности с которым только наркобизнес сравнится, завладели Чайки, Тимченко и прочее приближенное к власти ворьё, то им всегда всё мало.
Будут за счет дальнейшего обнищания россиян наживаться.
polsan 28 сентября 2018 | 13:16
Бедные опять в накладе: они чаще ютятся в маленьких квартирах всей семьей и будут платить больше чем раньше!
neyexo 28 сентября 2018 | 13:16
Сбор мусора раздельный, а перевозка до свалки - в одной куче
meteor1908 28 сентября 2018 | 13:17
Может, в ваших москвабадах что и вырастет, но в нашей провинции всегда квитанции за мусор приносили в расчёте на количество зарегистрированных жильцов. Мы давно так платим.
tv_victim 28 сентября 2018 | 13:18
И почему это вдруг "стоимость вырастет в десятки раз"? В моих квартирах никто вообще не зарегистрирован, все прописаны при моем работодателе. Значит лично для меня плата за вывоз мусора скорее уменьшится, а не увеличится!
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 13:20
Оказалось, что потребление по-европейски имеет свою обратную сторону - огромноемколичество мусора. И, если цивилизованные европейцы эту проблему решили, то рфики понадеялись на то, что страна большая, и ее можно засорять безнаказанно и вечно. Переработка мусора является трудоемкой и требует высокой организации и технологий. А за эту беспечность придется населению платить.
avk7874 28 сентября 2018 | 13:28
Вы видели "лицо" сынульки генпрокурора, ему надо очень много и качественно кушать, желательно в два горла. Поэтому платим и молчим.
cromwel 28 сентября 2018 | 13:35
Кровососы во власти постоянно ищут все новые способы отжима денег
sim202_ 28 сентября 2018 | 13:37
Чайки кушать хочуть...