Россиян в новом году ждет многократное увеличение тарифов на вывоз мусора

По некоторым данным, стоимость этой услуги вырастет в десятки раз. Об этом пишет сегодня газета «Московский комсомолец». Причина заключается в новых параметрах расчета платы. Теперь будут учитываться не квадратные метры жилья граждан, а количество проживающих людей. В счетах за коммуналку появится отдельная строка.