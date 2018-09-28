«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец. И.о. главы Приморья, назначенный накануне, сегодня официально об этом объявил, вступая в должность. При этом он отметил, что еще до выборов нужно решить первоочередные проблемы региона.

Газета Ведомости сегодня пишет, что на помощь Олегу Кожемяке администрация президента направила ведущих политтехнологов. Сейчас закон Приморского края не предусматривает участия в выборах самовыдвиженцев, но уже срочно подготовлены поправки, отменяющие такую норму.