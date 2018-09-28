«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец
«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец. И.о. главы Приморья, назначенный накануне, сегодня официально об этом объявил, вступая в должность. При этом он отметил, что еще до выборов нужно решить первоочередные проблемы региона.
Газета Ведомости сегодня пишет, что на помощь Олегу Кожемяке администрация президента направила ведущих политтехнологов. Сейчас закон Приморского края не предусматривает участия в выборах самовыдвиженцев, но уже срочно подготовлены поправки, отменяющие такую норму.
Комментарии6
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lenin3 28 сентября 2018 | 13:08
Не отмоешься уже,Кожемяка,на всю жизнь замаран...
lenin3 28 сентября 2018 | 13:11
Хоть зайчиком назовись,хоть негром,хоть марсианином...
yula_tsikina 28 сентября 2018 | 13:11
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lion64__2 28 сентября 2018 | 13:10
"«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы"
Хорошо бы послали его на три известных буквы вместе со всей ПЖиВ.
efilika 28 сентября 2018 | 13:28
Клеймо "единая россия" стоит на каждом их члене. Их надо запомнить и в политику не пускать вообще.
ngilmutdinov 28 сентября 2018 | 13:32
Никита Кожемяка из сказки загнал змея в Чёрное море и утопил, а был тот Кожемяка из Киева!