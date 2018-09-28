Британские власти выяснили личность третьего россиянина, причастного к событиям в Солсбери

Британия заявила о третьем сотруднике ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения на Скрипалей, чтобы спланировать операцию. Его вычислили по номеру паспорта, подняв записи пограничного контроля.

Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.

Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя информацию о том, что на Солсбери совершили атаку офицеры ГРУ, сказал, что считает, что Россия была уверена, что это убийство останется безнаказанным, так же, как и убийство Литвиненко, Россия, когда планировала убийство, не ожидала, что 28 стран мира вышлют 150 российских дипломатов. — сказал Джереми Хант.