Британские власти выяснили личность третьего россиянина, причастного к событиям в Солсбери
Британия заявила о третьем сотруднике ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения на Скрипалей, чтобы спланировать операцию. Его вычислили по номеру паспорта, подняв записи пограничного контроля.
Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.
Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя информацию о том, что на Солсбери совершили атаку офицеры ГРУ, сказал, что считает, что Россия была уверена, что это убийство останется безнаказанным, так же, как и убийство Литвиненко, Россия, когда планировала убийство, не ожидала, что 28 стран мира вышлют 150 российских дипломатов. — сказал Джереми Хант.
Комментарии17
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michael_c 28 сентября 2018 | 13:08
У всех были паспорта одной серии с разницей в одну цифру ...))
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avp235 28 сентября 2018 | 13:21
michael_c:
Сейчас подадут новые списки и будут у них паспорта с другой серией.
alex_1_andre 28 сентября 2018 | 13:11
ВЕЛИКОБРЕХАНИЯ
anemon 28 сентября 2018 | 13:26
alex_1_andre: Раша-враша. Помолчали бы.
ematveev 28 сентября 2018 | 13:14
ГРУ всегда на задания группами по 15 человек выезжает.
И все как один: полковники и генералы.
И Герои России.
И на конях...
А как иначе.
Иначе не поверит никто.
Кстати, у остальных будут так же типично русские фамилии. Типа Драго.
Похоже, Мэй наняла сценариста из Голливуда для написания сей сказки.
gonduras_on_colima 28 сентября 2018 | 13:25
ematveev: // ГРУ всегда на задания группами по 15 человек выезжает. //
Сложно сказать про ГРУ, но воздушно-комические, перед тем как быть утопленными своей же ракетой - таки по 15 на задания и вылетают.
Тот редкий случай, когда ты, удило ватное, попал пальцем не в задницу, а почти в десятку.
Так почему блестящая от пота Симоньянша до сих пор не устроила интервью Боширова и Чепиги?
Может, потому, что это сложней, чем Жану Марэ было сыграть Фантомаса и Фандора?
merelymy 28 сентября 2018 | 13:31
ematveev: И все как один: полковники и генералы.
И Герои России.
И на конях...
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Ольгинское перевозбудилось и дает душе просраться прямо в красных революционных шароварах с лампасами.
beregov_net 28 сентября 2018 | 13:34
ematveev: Простые факты - паспорта с одинаковыми номерами , это не Великобритания придумала , и кстати фамилии Боширов вообще не существует , она пишется через А
piterjanis 28 сентября 2018 | 13:15
Британские власти = Британские ученые.
avp235 28 сентября 2018 | 13:16
Было у Отца три сына, и все непутевые полковники.
niknik 28 сентября 2018 | 13:19
Работали профессионалы экстра-класса. ))
rosta 28 сентября 2018 | 13:19
Если пахан сам недотёпа , то и вокруг себя держит недотёп , правда преданных , правда преданных до первого серъёзного шухера . Как только этот шухер начнётся, все эти бошировы и не бошировы тут же отрекутся от Окурка. Ну кто будет всерьёз впрягаться за недотёпу ?
petervladov 28 сентября 2018 | 13:22
Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.
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Хера...се как всё запутано... Британия уже не та.
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 13:23
Лавров прекрасно охарактеризовал жителей современной россии.
bugatti 28 сентября 2018 | 13:33
Гру облажалось по полной и обтекайт....
zik14 28 сентября 2018 | 13:37
Кто же это? Майор Пейн? Так он вроде бы проклятых гуков уничтожал))