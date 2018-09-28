Бывший глава Серпуховского района Подмосковья пожаловался в суд в Страсбурге
Александр Шестун считает его содержание в СИЗО слишком жесткой мерой пресечения. Об этом сообщает агентство
РИА. Чиновник был задержан в начале лета по делу о превышении полномочий.
Комментарии2
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edyatel 28 сентября 2018 | 12:52
Надо лишать гражданства и высылать из страны всех кто жалуется в Европейские суды или суды других стран.
Зачем нам такие граждане?
yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:54
❤️❤️❤️
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