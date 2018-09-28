Главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов опасается ареста
Он сказал об этом в интервью британской газете Таймс. Инсайдер вместе с международной группой Bellingcat занимается независимым расследованием отравления в Солсбери. В частности, ресурс выясняет личности тех, кого британские власти обвиняют в покушении на семью Скрипалей. Роман Доброхотов считает, что на родине, куда он сегодня возвращается, его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках ГРУ.
Комментарии13
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traxau_okurka 28 сентября 2018 | 12:37
Логично опасается. Обличать воровской режим и ловить главвора РФ на лжи - в современной России экстремизм.
tv_victim 28 сентября 2018 | 12:48
traxau_okurka: Знает, гнида, за собой паскудства, вот и нервничает.... Хотя, не исключено, что как и полагается подонку, хочет свалить в Англию. Такие гады не разборчивы в методах достижения цели. А в Лондоне всю погань из России принимают как родных....
sam2018 28 сентября 2018 | 12:50
tv_victim:
yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:54
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sam2018 28 сентября 2018 | 13:29
tv_victim:
Риторический вопрос- кому выгоднее ситуация с отравлением - МБХ и Ко, нанявшая за сотню баксов бомжа, или России ?
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 13:33
traxau_okurka: И вы тоже опасаетесь? Прямо трясетесь от страха, и комментарии пишете, спрятавшись в подвале под тремя одеялами?
vlabumur 28 сентября 2018 | 12:43
Прав на 100%
"Незнайка на печи сидит, а знайку на веревочке ведут."
tv_victim 28 сентября 2018 | 12:46
"Врать по телефону не надо! Хамить не надо по телефону"...
"Мастер и Маргарита". Не дословная цитата.
liquidsky__ 28 сентября 2018 | 12:51
Зачесалось у потомственного грантососа.
sam2018 28 сентября 2018 | 12:54
Генерал Власов был патриотом России воевал с большевиками по идейным соображениям, злохотоф работает за наличку и недвижимость в Британии.
za_rodinu_za_stalina 28 сентября 2018 | 13:02
его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках ГРУ.
======
он забыл чт такой структуры не существует уже?
bosen48 28 сентября 2018 | 13:13
Bellingcat это такое отделение английской разведки, которое выходит на свет, как только кто-нибудь из официальных лиц скажет что-нибудь про Россию, и начинает забрасывать дерьмом (различными фейками). Так было и со смонтированными кадрами про бук, который оказывается делает невозможное, на очень приличной скорости едет задом, и с фейковой армией спасения из "белых касок", которая из-за раскрытия их сценария так и не смогла выполнить последнюю миссию, и с фейковыми фото Боширова - "Чепиги".
Дружок, во-первых ничего нового ты не нарыл, разве только то, что мы узнали о новом герое России, который похож на Боширова, как свинья на ёжа, а-во вторых, ты прежде чем распространять персональные данные, должен был в письменном виде получить согласие от того чьими данными ты оперируешь, а иначе это уголовная ответственность. А как ты думал? А вообще ты похож на Мальчиша-Плохиша, неудавшийся сотрудник английской разведки.
niknik 28 сентября 2018 | 13:27
"Главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов опасается ареста" - после такого заголовка, в голове у любого интересующегося в нас политикой человека первая мысль - ага, значит скоро свалит за бугор!
А что делать? Это единственный выход - у нас такого журналиста никто не защитит. Бандитская страна, в том числе и на самом верху. Но то что он пошел против течения, то уважуха ему как не крути. Таких журналистов сейчас уже мало! А оставшиеся - это мишени. Но режим всё равно рано или поздно рухнет даже и без них!