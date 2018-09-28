Главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов опасается ареста

Он сказал об этом в интервью британской газете Таймс. Инсайдер вместе с международной группой Bellingcat занимается независимым расследованием отравления в Солсбери. В частности, ресурс выясняет личности тех, кого британские власти обвиняют в покушении на семью Скрипалей. Роман Доброхотов считает, что на родине, куда он сегодня возвращается, его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках ГРУ.