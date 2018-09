Роль понятых в России все чаще исполняют внештатные агенты силовиков

К такому выводу пришло издание The Insider. Интернет-портал утверждает, что в регионах к процессуальным действиям привлекают студентов юридических вузов, а в Москве дело поставлено на коммерческую основу.

«Задача понятых маленькая: стоять и молчать, а потом подписывать» — рассказал один из внештатных работников полиции Андрей. Его слова приводит издание The Insider. Мужчина – «бригадир» — то есть тот человек, который привозит на крупные дела сразу несколько десятков понятых. По его словам, привлекаемым участникам следственные действий дают по две тысячи рублей, сам Андрей получает по 500 за каждого. В месяц около 10 заказов, но все они крупные. Бригадир также пояснил, что сбор «массовки» обычно проходит в ОВД, дальше группы разъезжаются в разные концы Москвы.

Другая наемная понятая – Ирина – рассказала The Insider, что ездит на обыски с подругой. Оперативники просят девушек звонить в дверь, представляться соседками, чтобы им открыли. Она не уточнила, сколько денег платят за эту работу, но сказала, что если выезд длится дольше 12 часов, то получает сверхурочные.

Согласно российским законам, понятой – «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». Он должен производить независимое наблюдение за действиями следственной группы.