Роль понятых в России все чаще исполняют внештатные агенты силовиков
К такому выводу пришло издание The Insider. Интернет-портал утверждает, что в регионах к процессуальным действиям привлекают студентов юридических вузов, а в Москве дело поставлено на коммерческую основу.
«Задача понятых маленькая: стоять и молчать, а потом подписывать» — рассказал один из внештатных работников полиции Андрей. Его слова приводит издание The Insider. Мужчина – «бригадир» — то есть тот человек, который привозит на крупные дела сразу несколько десятков понятых. По его словам, привлекаемым участникам следственные действий дают по две тысячи рублей, сам Андрей получает по 500 за каждого. В месяц около 10 заказов, но все они крупные. Бригадир также пояснил, что сбор «массовки» обычно проходит в ОВД, дальше группы разъезжаются в разные концы Москвы.
Другая наемная понятая – Ирина – рассказала The Insider, что ездит на обыски с подругой. Оперативники просят девушек звонить в дверь, представляться соседками, чтобы им открыли. Она не уточнила, сколько денег платят за эту работу, но сказала, что если выезд длится дольше 12 часов, то получает сверхурочные.
Согласно российским законам, понятой – «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». Он должен производить независимое наблюдение за действиями следственной группы.
Комментарии20
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philanthrop 28 сентября 2018 | 12:37
Откуда интересно деньги берут на оплату?
zloy_sok 28 сентября 2018 | 12:50
philanthrop: Так обыск же....))
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mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:38
Некоторое время тому назад разговаривал с курсантами какого-то мвдэшного вуза.
Так они говорили, что их привлекают к "работе понятыми" в обязательном порядке.
edyatel 28 сентября 2018 | 13:16
mikhail_spb_: В законе запрет о привлечении в качестве понятого распространяется на сотрудников правоохранительных органов, а агент таковым не является.
Это добровольная функция. Может он просто хочет быть агентом.
Значит вполне может быть понятым.
ivanov356 28 сентября 2018 | 12:41
Унизь нищетой людишек и покупай и их, болбесиков.
kottigr1 28 сентября 2018 | 12:41
Один раз в качестве зрителя был в российском суде.. Там в ответ на заявление со справками в руках адвоката подсудимого, о том что в протоколе изъятия вещдоков указаны понятые, которые в момент изъятия находились в местах заключения в очень далеких уголках страны(менты тупо вписали понятыми Ф.И.О. тех кто ранее проходил у них по уголовным делам) и даже физически не могли находиться на месте изъятия.. Судья невозмутимо заметил, что "сведения стороны защиты не интересны суду(!), не являются важными(!!) и не относятся к делу(!!!)"..
Вот такие суды в нынешней РФ..
polikarpich 28 сентября 2018 | 12:52
kottigr1: В РФ всё "правосудие" на коммерческой основе. Сплошная "хахалевщина".
edyatel 28 сентября 2018 | 13:23
kottigr1: Ничего удивительного в этом нет.
Обычная практика...
Я например был понятым в уничтожении 140 кг наркотиков, хотя не имел об этом даже понятия.
Это выяснилось при прокурорской проверке.
Просто сотрудники вписали мои паспортные данные, случайно к ним попавшие, и подделали мою подпись.
Так что удивляться нечему
kottigr1 28 сентября 2018 | 13:31
edyatel: Вот с такими туфтовыми приписками эти наркотики потом легко уходят в повторную реализацию.. Ведь реально никто не знает уничтожили их в реальности или просто на бумаге.
В свое время в Самаре после подобной же прокурорской проверке в хранилищах вещдоков вместо наркотиков в пакетиках прокурорские работники обнаруживали тальк и мел.. Понятно, что менты тупо подменили вещдоки, но формально получалось, что наркоторговцев осуждали за незаконную торговлю "стройматериалов"..
cromwel 28 сентября 2018 | 12:42
А в России везде шоу с ряженными. Будь то казаки, будь то туристы из Солсбери, будь то понятые
sim 28 сентября 2018 | 12:47
Фейковые правоохранители, фейковые суды, фейковая страна.
Бабло только воруется не фейковое.
edyatel 28 сентября 2018 | 13:30
sim: Меньше общайтесь с любыми организациями и ничего об этом не будете знать.
В СССР об этом не писали и не болтали вот этого и не было.
Всё было чинно и благородно.
Кстати и бабла не было.
vlabumur 28 сентября 2018 | 12:54
Россия уникальная страна.
Даже хуже.
plank1957 28 сентября 2018 | 12:59
А как фальсифицировать уголовные дела? Ведь для того, чтобы их раскрывать надо работать, работать не хочется.
edyatel 28 сентября 2018 | 13:33
plank1957: А что их фальсифицировать? Сейчас можно садить любого.
Был бы человек, а статья найдётся.
kp6ic 28 сентября 2018 | 13:06
а как иначе?
zhrv 28 сентября 2018 | 13:14
Отсюда вывод. Если им кто-то платит, значит кто-то оплачивает и все остальное. Но ради чего, и кто бы это мог быть?
bugatti 28 сентября 2018 | 13:35
Страна сексотов и гебистов с коррупционерами