Z Архив новостей новости
5 20 6 2249
12:32, 28 сентября 2018

Роль понятых в России все чаще исполняют внештатные агенты силовиков

К такому выводу пришло издание The Insider. Интернет-портал утверждает, что в регионах к процессуальным действиям привлекают студентов юридических вузов, а в Москве дело поставлено на коммерческую основу.
«Задача понятых маленькая: стоять и молчать, а потом подписывать» — рассказал один из внештатных работников полиции Андрей. Его слова приводит издание The Insider. Мужчина – «бригадир» — то есть тот человек, который привозит на крупные дела сразу несколько десятков понятых. По его словам, привлекаемым участникам следственные действий дают по две тысячи рублей, сам Андрей получает по 500 за каждого. В месяц около 10 заказов, но все они крупные. Бригадир также пояснил, что сбор «массовки» обычно проходит в ОВД, дальше группы разъезжаются в разные концы Москвы.
Другая наемная понятая – Ирина – рассказала The Insider, что ездит на обыски с подругой. Оперативники просят девушек звонить в дверь, представляться соседками, чтобы им открыли. Она не уточнила, сколько денег платят за эту работу, но сказала, что если выезд длится дольше 12 часов, то получает сверхурочные.

Согласно российским законам, понятой – «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». Он должен производить независимое наблюдение за действиями следственной группы.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

philanthrop 28 сентября 2018 | 12:37

Откуда интересно деньги берут на оплату?

zloy_sok 28 сентября 2018 | 12:50

philanthrop: Так обыск же....))

yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:55

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

ivar1964 28 сентября 2018 | 12:55

philanthrop: Вы платите. Ваши друзья. Соседи. Знакомые. Незнакомые. Учителя. Врачи. Предприниматели. Пенсионеры ....

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:38


Некоторое время тому назад разговаривал с курсантами какого-то мвдэшного вуза.
Так они говорили, что их привлекают к "работе понятыми" в обязательном порядке.

edyatel 28 сентября 2018 | 13:16

mikhail_spb_: В законе запрет о привлечении в качестве понятого распространяется на сотрудников правоохранительных органов, а агент таковым не является.
Это добровольная функция. Может он просто хочет быть агентом.
Значит вполне может быть понятым.

ivanov356 28 сентября 2018 | 12:41

Унизь нищетой людишек и покупай и их, болбесиков.

kottigr1 28 сентября 2018 | 12:41

Один раз в качестве зрителя был в российском суде.. Там в ответ на заявление со справками в руках адвоката подсудимого, о том что в протоколе изъятия вещдоков указаны понятые, которые в момент изъятия находились в местах заключения в очень далеких уголках страны(менты тупо вписали понятыми Ф.И.О. тех кто ранее проходил у них по уголовным делам) и даже физически не могли находиться на месте изъятия.. Судья невозмутимо заметил, что "сведения стороны защиты не интересны суду(!), не являются важными(!!) и не относятся к делу(!!!)"..
Вот такие суды в нынешней РФ..

polikarpich 28 сентября 2018 | 12:52

kottigr1: В РФ всё "правосудие" на коммерческой основе. Сплошная "хахалевщина".

edyatel 28 сентября 2018 | 13:23

kottigr1: Ничего удивительного в этом нет.
Обычная практика...
Я например был понятым в уничтожении 140 кг наркотиков, хотя не имел об этом даже понятия.
Это выяснилось при прокурорской проверке.
Просто сотрудники вписали мои паспортные данные, случайно к ним попавшие, и подделали мою подпись.
Так что удивляться нечему

kottigr1 28 сентября 2018 | 13:31

edyatel: Вот с такими туфтовыми приписками эти наркотики потом легко уходят в повторную реализацию.. Ведь реально никто не знает уничтожили их в реальности или просто на бумаге.
В свое время в Самаре после подобной же прокурорской проверке в хранилищах вещдоков вместо наркотиков в пакетиках прокурорские работники обнаруживали тальк и мел.. Понятно, что менты тупо подменили вещдоки, но формально получалось, что наркоторговцев осуждали за незаконную торговлю "стройматериалов"..

cromwel 28 сентября 2018 | 12:42

А в России везде шоу с ряженными. Будь то казаки, будь то туристы из Солсбери, будь то понятые

sim 28 сентября 2018 | 12:47

Фейковые правоохранители, фейковые суды, фейковая страна.
Бабло только воруется не фейковое.

edyatel 28 сентября 2018 | 13:30

sim: Меньше общайтесь с любыми организациями и ничего об этом не будете знать.
В СССР об этом не писали и не болтали вот этого и не было.
Всё было чинно и благородно.
Кстати и бабла не было.

vlabumur 28 сентября 2018 | 12:54

Россия уникальная страна.

Даже хуже.

plank1957 28 сентября 2018 | 12:59

А как фальсифицировать уголовные дела? Ведь для того, чтобы их раскрывать надо работать, работать не хочется.

edyatel 28 сентября 2018 | 13:33

plank1957: А что их фальсифицировать? Сейчас можно садить любого.
Был бы человек, а статья найдётся.

kp6ic 28 сентября 2018 | 13:06

а как иначе?

zhrv 28 сентября 2018 | 13:14

Отсюда вывод. Если им кто-то платит, значит кто-то оплачивает и все остальное. Но ради чего, и кто бы это мог быть?

bugatti 28 сентября 2018 | 13:35

Страна сексотов и гебистов с коррупционерами

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 171 6 31693 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 74 6 11604 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 327 6 51933 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 9893 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 152 6 24944 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Евгений Ясин бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

Реформа экономики – революция жизни Признаюсь, что всё чаще возникают обстоятельства и мысли, которые понуждают к тому, чтобы чаще задумываться, размышлять о том, какие произошли и происходят изменения, что нас ждёт…

5 30 6 6961 21.09
Kполитика, общество, экономика, власть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 96 6 15874 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16641 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

И ПВО сойдет с ума, разыскивая нас Посол Сирии в ООН не смог вручить ноту протеста послу Израиля, так как тот прикрылся послом России…

5 31 6 19098 21.09
Kполитика, общество, события
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5477 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 7020 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5436 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…

5 165 6 31806 21.09
Kссср, ленин, литература, эфиры, мнения
Новости

Британские спецслужбы выяснили личность третьего российского агента, готовившего отравление в Солсбери Об этом пишет сегодня газета Дейли Телеграф

5 45 6 8303
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 7628 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 208 6 38960 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции

5 38 6 66195
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 271 6 152516 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 58 6 23108 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 315587 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 45 6 101240 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7293686
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3676199

Сегодня в эфире