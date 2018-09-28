Федун предложил финансировать российские футбольные клубы из государственного бюджета, через оплату телевизионных прав
Владелец Спартака Леонид Федун предложил финансировать российские футбольные клубы из государственного бюджета, через оплату телевизионных прав.
По количеству полученных от телевидения средств наш футбол занимает в Европе только 18 место, хотя по спортивным результатам стоит на пятом. Государство в той или иной форме тратит деньги на содержание команд, используя при этом непрозрачные и неэффективные схемы. По проекту Федуна государство предоставит клубам РПЛ 100 миллионов евро. Эта сумма будет распределятся в зависимости от занятого места. Госфинансирование в этом случае будет запрещено. Автор полагает, что будет мотивировать команды, поскольку сейчас совершенно безразлично какое место занимать, если речь идет не о вакансиях в лиге чемпионов или вылете в низший дивизион. В РПЛ по мнению Федуна должны допускаться команды, которые собирают в среднем не менее 20 000 болельщиков, обладают соотвкествующим стадионом, имеют собственную академию и получают прибыль не менее 13 миллионов евро.
Леонид Федун считает, что под эти критерии попадут от 12 до 14 команда и сокращение Премьер-Лиги произойдет естественным путем.
Комментарии11
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zhrv 28 сентября 2018 | 12:12
Не пойму, хозяевам футбольных клубов захотелось больше денег, или футбол уже не так интересен зрителю?
Ну так сделайте как КХЛ - свой канал, и отчисления за его просмотр, причем здесь бюджетные деньги?
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punyoshohlai 28 сентября 2018 | 12:12
А не доху ли и так миллионеров, сосущих из бюджета?
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:13
Почему-то футбольного функционера не огорчает то место, которое Россия занимает по уровню и продолжительности жизни, медицины и образования.
Его угнетает только 18-е место по финансированию дурацкого футбольчика.
vasyakirin 28 сентября 2018 | 12:15
Когда футболисты оплатят стдионы и их содержание, тогда пусть и с каждой камеры мзду снимают....
vladimirgornitsky 28 сентября 2018 | 12:16
Вспомнил старый анекдот.
"В лесу звери собрались строить мост через реку.
Когда все обсудили, медведь спросил:
- Вопросы есть ?
Oсел:
- А как будем строить, вдоль или поперек реки?"
Понимаю, что выступаю в роли осла, но хочу вмешаться в спор о способах финансирования государством профессиональных футбольных клубах с вопросом: "А почему оно вообще должно финансировать эти клубы, отнимая при этом деньги у пенсионеров со словами "Денег нет, но вы держитесь"?
vachek 28 сентября 2018 | 12:34
Желающих попилить госбюджет и без тебя достаточно. Так что, гуляй, Леня...
rash 28 сентября 2018 | 12:40
То есть, даже НЕлюбители футбола будут оплачивать "расходы" клубов.
volodyav 28 сентября 2018 | 13:02
rash: они уже давно оплачивают
keg 28 сентября 2018 | 12:45
а может пусть олигархи,из наворованных в стране денег,покупают и поддерживают Российские клубы а не западные....?абрамович,усманов,рыболовлев и далее по списку....
amebix 28 сентября 2018 | 13:24
Конечно на трансляциях спорта у нас мало зарабатывают, ибо в прайм-тайм транслируют Киселя, Соловья, и прочие 60 минут. Пропаганда альтернативного спорта, метание бомб и ракет.