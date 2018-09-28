Владелец Спартака Леонид Федун предложил финансировать российские футбольные клубы из государственного бюджета, через оплату телевизионных прав.

По количеству полученных от телевидения средств наш футбол занимает в Европе только 18 место, хотя по спортивным результатам стоит на пятом. Государство в той или иной форме тратит деньги на содержание команд, используя при этом непрозрачные и неэффективные схемы. По проекту Федуна государство предоставит клубам РПЛ 100 миллионов евро. Эта сумма будет распределятся в зависимости от занятого места. Госфинансирование в этом случае будет запрещено. Автор полагает, что будет мотивировать команды, поскольку сейчас совершенно безразлично какое место занимать, если речь идет не о вакансиях в лиге чемпионов или вылете в низший дивизион. В РПЛ по мнению Федуна должны допускаться команды, которые собирают в среднем не менее 20 000 болельщиков, обладают соотвкествующим стадионом, имеют собственную академию и получают прибыль не менее 13 миллионов евро.



Леонид Федун считает, что под эти критерии попадут от 12 до 14 команда и сокращение Премьер-Лиги произойдет естественным путем.